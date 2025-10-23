Háború vagy Béke? Orbán Viktor október 23-i beszéde a morális döntésről

Szerző: Dobrai Zoltán

2025. október 23. 19:39

A Békemenet zárásaként elmondott beszéd a következő fél év morális alapjainak lerakása volt, ahol minden politikai kérdés erkölcsi döntéssé válik: háború vagy béke?

Orbán Viktor október 23-i beszéde kollektív nemzeti énképet erősít meg, ahogyan ezt tőle megszokott. A miniszterelnök nem önmagát helyezi a középpontba, hanem a nemzet kollektív tudataként jeleníti meg magát. Sokáig a hallgatóságot és a jobboldali közösséget méltatja. Ő az, aki látja a külső fenyegetést, érti a nép lelki állapotát, és kijelöli az egyetlen járható utat, értelmezi a közösség legmélyebb vágyait és félelmeit, és hangot ad azoknak. A beszéd a következő fél év morális alapjainak lerakása volt, ahol minden politikai kérdés erkölcsi döntéssé válik: háború vagy béke?

„Ez már az űrből is látszik! Isten hozta a szabadság vándorait!"

A Békemenetet Európa legnagyobb politikai mozgalmaként azonosította, amely tizenhat éven keresztül képes volt kormányon tartani „Európa egyetlen nemzeti, keresztény kormányát". Ez a megfogalmazás erőt mutat, miközben azt sugallja, hogy a tömeg maga a legitimáció forrása.

A Békemenet így nem csupán megemlékezés, hanem a „valódi Magyarország" – a szuverén, migránsmentes, keresztény-konzervatív Magyarország – legnagyobb politikai erejének demonstrációja. A tömeg jelenléte maga a legitimáció, amely alátámasztja, hogy Orbán Viktor nem pusztán pártvezér, hanem egy mozgalom, egy közösség, a nemzet szócsöve.

Tehát nem arról van szó, hogy Orbán Viktort támogatod-e, hanem arról, hogy a nemzet mellett állsz-e.

A beszéd háromlépcsős felépítése egy tudatos kommunikációs dramaturgiát követ, amely Orbán Viktor retorikai képességeit mutatja be. Először a múltidézés következik, amikor 1956-ot idézi fel, és a pesti srácokat a nemzeti önrendelkezés hőseivé teszi. Ez az identitásképző szakasz, amely morális alapot ad mindannak, ami ezután következik. Orbán minden esetben történelmi kitekintést tesz, amikor a világ eseményeit értelmezi. A miniszterelnök világosan megfogalmazza: „56-ban Budapest volt az európai szabadság fővárosa, 2025-ben Budapest az európai béke fővárosa." Ez a párhuzam kommunikációs egyszerre teremti meg a történelmi folytonosságot és a jelenkori küldetéstudatot.

Ezután jön a krízisleírás, ahol Orbán Viktor részletesen kifejti, hogy Európa háborúba akar lépni, Brüsszel kifogyott a pénzből, és csak Magyarország képvisel józan hangot.

„A magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, a gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára"

– hangzott el a beszéd leginkább idézett mondata, amely tömören megfogalmazza a globalizáció és az idegen érdekek elutasítását. Ez az a pillanat, amikor

a hallgatóság számára világossá válik, hogy nem elvont politikai kérdésekről van szó, hanem a saját életükről és gyermekeik sorsáról.

Különösen fontos, ahogy a miniszterelnök élesen különbséget tesz az Európai Unió, mint nemzetek szövetsége („Európai Unió igen"), és a Brüsszelként megnevezett, birodalmi ambíciókkal rendelkező bürokratikus elit között („Brüsszel nem").

Ez a differenciálás lehetővé teszi, hogy Orbán Viktor az igazi Európa védelmezőjeként jelenik meg, ahogyan Magyarország a történelem során már többször ezt tette.

Brüsszel így nem egy földrajzi hely, hanem egy perszonifikált ellenfél, amelynek vannak képviselői Magyarországon is, a Tisza és Magyar Péter személyében.

A beszéd üzenete világos: a Tisza párt a „külső érdekeket" kiszolgáló, a Gyurcsány-korszakhoz köthető politikai erő, amely a nemzeti szuverenitás elvesztéséhez vezetne. Orbán Viktor a valóságot egyszerűen és érthetően mutatja be: Brüsszel „kifogyott a pénzből, de háborúzni akar", ezért adót akar emelni, megadóztatni a nyugdíjakat, felszámolni a rezsicsökkentést és megcsonkítani a családtámogatást. A „Ha jön a Tisza, ezeknek kampó" üzenet direkt módon leírja a valóságot, ami minden ember számára érthető.

A harmadik lépcsőben érkezik a megoldás, amely reményt ad: az egység, a választás, a béke megőrzése csak a nemzeti kormány folytatásával lehetséges. Ez a reményképző szakasz, amely mobilizál és cselekvésre késztet.

Orbán Viktor itt világossá teszi, hogy a következő választás tétje nem kevesebb, mint az ország függetlenségének és a háborúból való kimaradásnak a megőrzése.

A családtámogatások védelmét közvetlenül összekapcsolódnak a szuverenitás kérdésével. A tizenharmadik havi nyugdíj, a családi adókedvezmény, a rezsicsökkentés nem pusztán szociálpolitikai eszközök, hanem a nemzeti önrendelkezés szimbólumai. Aki ezeket veszélyezteti, az nem csupán gazdasági intézkedéseket hajtana végre, hanem magukat a családokat támadná meg. A családok védelme nem pusztán egy téma volt a sok közül, hanem a teljes narratíva szerves része.

A családtámogatások elvesztésének veszélye konkrét, mindenki számára érthető fenyegetés, amely összeköti a geopolitikai kérdéseket a mindennapi élet gyakorlatával.

Amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy Brüsszel el akarja venni a családi adókedvezményt vagy a rezsicsökkentést, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy a szuverenitás elvesztése azonnal érezhető következményekkel jár minden magyar családban.

Orbán Viktor tudatosan alkalmazza a dichotómia retorikai eszközét. A politikát „jó" és „rossz" oldalra osztja: mi, a békepárti, magyar, józan hang áll szemben velük, a háborúpárti, brüsszeli, bürokratikus erőkkel. Ez az egyszerűsítés nagyon is ésszerű, mert egyszerűen elmondja, hogy mi a valódi tétje a választásnak. A legfontosabb üzeneteket többször is elismétli. Orbán komoly államférfiként jelenik meg és nagyon jó rétorként is, nem úgy, mint a vele szemben álló duli-fuli kiskakas Magyar Péter.

A beszéd emelkedett hangvételű végig: itt nem pártpolitikai csatározásról van szó, hanem az ország függetlenségéről és a háborúból való kimaradásról.

Orbán Viktor világos alternatívát kínál, és minden politikai kérdést egyetlen nagy kérdésre egyszerűsít: háborút vagy békét akarsz? A választás erkölcsi kérdéssé válik. A nemzet mellett és a béke mellett állsz vagy idegen hatalmakat és háborús őrületet választod?

Dobrai Zoltán

kommunikációs szakember, a Családokért Egyesület elnöke