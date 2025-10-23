Változékony, szeles idő lesz a hosszú hétvégén, többször eshet az eső

Szerző: MTI

2025. október 23. 18:05

Változékony, szeles lesz a hosszú hétvége, többször is lehet eső, zápor. A hőmérséklet kissé visszaesik, és a csúcshőmérséklet jellemzően 13-18 Celsius-fok körül alakul - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken délelőtt nyugat felől fokozatosan csökken a frontális felhőzet, a csapadékzóna már egyre inkább csak az északkeleti tájakon okozhat egyre gyengébb csapadékot. A front mögött sokfelé kisüt a nap, de délután főként az ország délnyugati, déli felére ismét masszívabb felhőzet érkezhet, arrafelé helyenként eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt.

A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, olykor viharos lökések kísérik, estére azonban arrafelé is veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

Szombat hajnalra délnyugaton köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Napközben nagyrészt gyengén vagy közepesen felhős idő várható sok napsütéssel, de helyenként zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Kora reggel 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.

Vasárnap hajnalra a szélcsendes részeken pára, köd képződhet, amely délelőtt feloszlik. Általában többórás napsütés várható, miközben délnyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet. A nap második felében egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A délies szél délutántól északnyugatira fordul, este már erős lökések is lehetnek. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 13-18 fok várható.