Kalmár Ferenc: a magyar nép 1956-ban a bátorság és remény népe lett

Szerző: MTI

2025. október 23. 19:07

A magyar nép 1956-ban a bátorság és remény népe lett - mondta Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízottja csütörtökön Eszéken, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

Beszédében Kalmár Ferenc hangsúlyozta: október 23-a a magyar szabadság napja, amikor "a történelem két idősíkja összeér".

"1956 hősei fegyverrel, 1989 polgárai szavakkal és hitükkel vívták ki a szabadságot és a nemzeti önrendelkezést" - mondta a különmegbízott, aki szerint e két eseményt ugyanaz a szellemiség köti össze: a szabadság és az emberi méltóság melletti rendíthetetlen kiállás.

Úgy vélekedett: az 1956-os forradalom példát mutatott az elnyomással szembeni bátor kiállásból.

"A magyar nép 1956-ban a bátorság és remény népe lett. Egy kis nemzet, amely szembeszállt egy világbirodalommal, és ezzel példát mutatott az egész világnak" - fogalmazott.

Felidézte Albert Camus gondolatait is, aki szerint "a legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben".

Kalmár Ferenc rámutatott: bár ma már nem fegyverekkel kell megvédeni szabadságunkat, kötelességünk megőrizni és továbbadni nemzeti örökségünket.

"Ne feledjük: minden magyar felelős minden magyarért" - emelte ki, hozzátéve, hogy Eszéken is erős magyar közösség őrzi anyanyelvét és kultúráját.

Az 1989-es rendszerváltozásról szólva azt mondta: az akkor kikiáltott Magyar Köztársaság a forradalom beteljesülése volt.

"1989. október 23-án a magyar nép ismét történelmet írt. A nemzet békés úton valósította meg mindazt, amiért 1956 hősei életüket adták" - jelentette ki.

Kiemelte a nemzeti összetartozás fontosságát is: az anyaországi, a határon túli és a diaszpórában élő magyar közösségek együtt őrzik és építik tovább a magyar jövőt.

"Az országnak van határa, de a nemzetnek nincs" - hangsúlyozta a különmegbízott.

A megemlékezés üzenetét az összefogás és a hősök iránti tisztelet határozta meg.

"Tisztelet és hála illeti azokat a hősöket, akik 1956-ban vérükkel és bátorságukkal írták be Magyarország nevét a világtörténelembe, és azoknak is, akik 1989-ben szavaikkal, hitükkel, bölcsességükkel építették újra a szabad Magyarországot" - zárta beszédét Kalmár Ferenc.

Végül Isten áldását kérte a magyar nemzetre és a horvátországi magyar közösségre, amely - ahogyan fogalmazott - "őrizni és továbbadni kívánja az 1956-os hősök örökségét".