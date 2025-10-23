A Patrióták Európáért pártcsalád vezetői Európa versenyképességének helyreállítását sürgetik

Szerző: MTI

2025. október 23. 21:05

Az EU-tagállamok vezetőinek csütörtöki tanácskozása alkalmából a Patrióták Európáért pártcsalád vezetői közös nyilatkozatban erősítették meg meggyőződésüket a kontinens jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdésekben, és Európa versenyképességének helyreállítását, a békét és a szuverenitás védelmét sürgették.

A nyilatkozatban elutasították "az Európai Bizottság által erőltetett, túlzottan ideológiai alapú zöld átállást és a zöld megállapodást". Valódi bürokráciacsökkentést követelnek továbbá a vállalkozások számára, valamint az energiaárak drasztikus mérséklését Európában. "Ezek nélkül Európa versenyképessége nem állítható helyre" - húzták alá.

A vezetők ellenzik az ETS2, azaz az európai uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer egy kiterjesztett, második változatának bevezetését mert az véleményük szerint magasabb energiaárakat eredményezne a lakosság számára. Emellett elutasítják az olyan klímasemlegességi célokat, amelyek tovább gyengítenék a versenyképességet.

Felszólították az uniós intézményeket, hogy még az év vége előtt terjesszenek elő olyan jogszabályi javaslatokat, amelyek kézzelfogható energiaár-csökkenést biztosítanak a polgároknak és a vállalatoknak. A közleményben üdvözölték a Madrid Nyilatkozatot, amely a jólét, a versenyképesség és a munkahelyek védelmét célozza.

A Patrioták pártjainak vezetői megismételték ellenállásukat az "elhibázott migrációs paktummal és annak végrehajtásával" szemben. Hatékony határvédelmet és az EU területén jogellenesen tartózkodók gyors, eredményes visszatoloncolását követelték. A nyilatkozattal támogatják az innovatív megoldásokat is, például unión kívüli országokban létrehozandó platformokat az illegális migráció megállítására és a visszatérések felgyorsítására.

A közleményben a vezetők támogatásukról biztosították Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a béke megteremtésére Ukrajnában, és üdvözölték annak lehetőségét, hogy Budapest lehet a jövőbeli béketárgyalások helyszíne.

"Ez történelmi esély a békére Európában. Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie e folyamat támogatásáért, és nem szabad háborús retorikával akadályoznia azt" - fogalmaztak. Ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna uniós csatlakozása "komoly aggodalmakat vet fel" a tagállamok mezőgazdasági, munkaerőpiaci és biztonsági helyzetét illetően.

Kiemelték elkötelezettségüket az uniós szerződésekben rögzített egyhangú döntéshozatal mellett, és követelték, hogy az uniós alapszerződéseket - különösen a koppenhágai kritériumokat - maradéktalanul tartsák tiszteletben.

A közleményben gratuláltak a cseh Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) pártnak a választásokon aratott fölényes győzelemhez, valamint a szintén Patrióta-tag Autósok pártnak, amely első alkalommal jutott be a cseh parlamentbe. Egyúttal teljes támogatásukról biztosították a holland Szabadságpártot (PVV) és annak vezetőjét, Geert Wilderst az előttük álló jövő heti választásokon, mert véleményük szerint ez az egyetlen erő, amely "képes fellépni a tömeges bevándorlás ellen".

A Patrioták vezetői nyilatkozatukkal egyúttal megemlékeztek a magyar hősökről is, akik 1956. október 23-án a kommunista elnyomás ellen felkelve harcoltak nemzetük szabadságáért. "Bátorságuk és áldozatuk örök emlékeztető arra, hogy a szuverenitás soha nem adottság, hanem olyan felelősség, amelyet mindig védeni kell" - zárták nyilatkozatukat.