Gondolatrendőrség helyett lélekrendőrség – zsarol is

A KDNP frakcióvezető-helyettese azt mondta: a magát progresszívnek mondó Nyugat elvesztette Istenbe, hazába és a családba vetett hitét, így léte elanyagiasodottá, lélektelenné és öncélúvá vált, közben nemcsak tagadja keresztény történelmi gyökereit, de tagadja magát a Bibliát is, "melyből az idézést éppen kriminalizálni készül".

2024. június 15. 18:53

Vejkey Imre – hirado.hu

Ma Brüsszel központtal egy új Babilon épül - jelentette ki a KDNP frakcióvezető-helyettese szombaton a Pest vármegyei Kókán, a párt Fogadj örökbe egy keresztet! országos kezdeményezése keretében felújított kereszt és zarándok-pihenőhely ünnepélyes avatásán.

Vejkey Imre, a parlamenti imacsoport vezetője köszöntőjében azt mondta: ez az új Babilon le akarja rombolni templomainkat, a kereszttel szemben az eltörlés kultúráját hirdeti, és mindent el akar pusztítani, ami nekünk szent.



Hozzátette ugyanakkor, hogy az egykori Babilon, az ókori világ egyik legnagyobb hatalma ugyanígy tett, ám most por és hamu.



Kiemelte: ma is szembe kell szállni az új Babilonnal, amely "foglyul ejti az embereket és istentelenséggel, gonoszsággal táplálja őket".



"Az ellenünk felsorakozott sötét erőkről lehullt a lepel, ők nem védik már sem az embert, sem természeti értékeinket, nekik csak a mammon bálványozása számít" - fogalmazott Vejkey Imre.



Közölte, hogy a KDNP ezért mindenkit keresztény hitében való megújulásra és az ebből eredő párbeszédre hív.



A magyarok egyszerűen csak a teremtés rendje szerinti természetes világot akarják, már ezer éve. Ezért kell összefogni és emlékeztetni Európát: mit jelent a béke - hangsúlyozta a politikus, hozzáfűzve: államalapító Szent István királyunk olyan kősziklára építette hazánkat, amely a viharok évezredes kereszttüzében is megmaradt, amelyen a pokol kapui sem tudtak erőt venni. Vejkey Imre azt mondta, ma is fontos, hogy Kókán és a Kárpát-medence minden településén kiálljanak a keresztény értékek mellett.



"Az új mainstream már Góliáttá nőtt és démonizálni akarja a megváltott világot", ám a magyarok Dávidként itt vannak és feltartóztatják őket - jelentette ki, és kitért arra, Góliát zászlaján mindaz, ami korábban bűn és szégyenletes volt, ma úgymond előremutató; "birodalmában nemcsak a bűnből ácsolnak zászlós erényt, de az erényt már bűnként üldözik".



A KDNP frakcióvezető-helyettese azt mondta: a magát progresszívnek mondó Nyugat elvesztette Istenbe, hazába és a családba vetett hitét, így léte elanyagiasodottá, lélektelenné és öncélúvá vált, közben nemcsak tagadja keresztény történelmi gyökereit, de tagadja magát a Bibliát is, "melyből az idézést éppen kriminalizálni készül".



Amit a "sötét oldal" tesz, az rosszabb, mint az orwelli gondolatrendőrség, az maga a lélekrendőrség, mely még zsarol is - fogalmazott Vejkey Imre.



MTI