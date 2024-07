Kiberkalózokat buktatott le a 300 fős nyomozócsoport

Elsősorban ukrán szervezetekhez köthető bűnözők próbálják kicsalni a banki ügyfelek pénzét. Ezért gyanús lehet, ha egy a banki adataink megszerzésére irányuló adathalász üzenet pontatlan, nem helyes magyarsággal megfogalmazott.

2024. július 1. 14:50

Az elmúlt időszak jogi szigorításai és rendőri intézkedései nyomán fél év alatt 30 százalékkal csökkent az online csalások mértéke - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten.

A rendőrség által másfél éve felállított 300 fős, úgynevezett Kiber 300 csoport működésének köszönhetően 819 gyanúsítottat hallgattak ki és közülük 114 személy letartóztatását rendelte el a bíróság - közölte Rétvári Bence.

Ugyanakkor augusztustól további olyan intézkedések várhatóak, amelyek hatékonyabbá teszik az online csalók felelősségre vonását, illetve megnehezítik a csalók dolgát - tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy miként életünk egy része átköltözött az online térbe, a bűnözők is egyre inkább online próbálják kicsalni a pénzünket, ami különösen a Covid-járvány után jelentkezett a bűnözési statisztikákban.

Ebben a helyzetben hozta létre a rendőrség a Kiber 300 nyomozócsoportot, illetve jogszabályokkal kötelezték a bankokat a csalók elleni hatékony védelem fokozására - fűzte hozzá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy gyakran külföldi, elsősorban ukrán szervezetekhez köthető bűnözők próbálják kicsalni a banki ügyfelek pénzét. Ezért gyanús lehet, ha egy a banki adataink megszerzésére irányuló adathalász üzenet pontatlan, nem helyes magyarsággal megfogalmazott.



Az adathalász üzenetekkel leggyakrabban társkereső, kripto-befektetéseket ajánló oldalakon, vagy online piactereken próbálják megszerezni a banki adatokat a csalók. Sokszor a rendőrség, vagy az adóhivatal nevében küldenek üzeneteket - sorolta.



Ezzel kapcsolatban Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, hogy a banki ügyintézők soha nem kérik el a személyes banki adatokat.



Suszter Tamás, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője arról számolt be, hogy a rendőrség Mátrix Projektje keretében egy Veszprém vármegyei online csalás nyomán országszerte 23 magyar és ukrán személyt gyanúsítottak meg, akik 35 sértettnek összesen 267 millió forintnyi kárt okoztak és a pénz egy része is megtérült.



A nyomozás azt követően indult el, hogy tavaly augusztusban egy magát banki ügyintézőnek kiadó csaló 5,8 millió forintot vett le egy balatonfüredi károsult számlájáról. A nyomázás során eljutottak azokhoz a strómanokhoz, akik a pénzt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyékben különböző számlákról felvették, majd rajtuk keresztül felgöngyölítették az országos szervezetet.



A csalások sokszor Ukrajnában működő call centerekhez köthetőek - mondta az ezredes.



Álmos Gergő, az Országos Rendőr-főkapitányság Kiberstratégiai Osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a Kiber 300 nyomozóegység a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően, immár hatékonyan fel tud lépni az online csalókkal szemben. A fejlesztések érdekében kihasználják az európai uniós és hazai pályázati lehetőségeket.



Felhívta a figyelmet arra, hogy kétszer gondolja meg mindenki mielőtt a pénzügyi, banki tevékenységével összefüggő üzenetre válaszol. Vagyis ne a villamoson ülve próbáljuk intézni a pénzügyeinket.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy sportesemények idején, mint a foci Európa-bajnokság, vagy közelgő olimpia, gyakran a fogadási oldalakat veszik célba a csalók, ezért fordítson mindenki fokozott figyelmet erre.



MTI