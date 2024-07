A háborúpárti szélsőség hiába hisztériázik

"Ezek a támadások minket nem tántorítanak és kedvetlenítenek el, a békemisszió folytatódik, sőt erősödik, ezért arra kérem Európa háborúpárti politikusait, hogy csatolják be a biztonsági öveiket, és nagyon figyeljenek a jövő héten is" - fogalmazott Szijjártó Péter.

2024. július 7. 10:00

beol.hu

Európa háborúpárti politikusainak támadásai ellenére a magyar kormány folytatja a békemissziót - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videofelvételen.

Vasárnap vége a magyar uniós elnökség első hetének, ennek során mindenki számára bebizonyosodhatott, hogy ez egy békemisszió lesz a következő hat hónapban - mondta a miniszter.



Kiemelte: Magyarország, a magyar kormány mindent megtesz majd annak érdekében, hogy hozzájáruljon a szomszédban lévő háború végéhez, hozzájáruljon ahhoz, hogy békét teremtsen a szomszédságában, és ahhoz, hogy Európa két és fél év után végre ki tudjon törni a fojtogató háborús válságból.



A külügyminiszter szerint az elmúlt egy hét arra is magyarázatot adott, hogy miért mélyül ez a háborús válság Európában.



Európa tele van háborúpárti politikusokkal, akik mind "elő is bújtak" ezen a héten, mind meg is szólaltak, mind kritizálták a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt, amiért a békéért dolgozik és a béke lehetőségéről folytat egyeztetéseket - fejtette ki Szijjártó Péter.



Hozzátette: ezek a háborúpárti politikusok az elmúlt két és fél évben fegyverszállításokkal, szárazföldi csapatok küldéséről szóló fantáziákkal, nukleáris fegyverekről történő szóbeszéddel folyamatosan mélyítették a háborús válságot Európában.



