Hadseregünk védi a társadalmat

Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese arról beszélt, hogy "az általunk ismert világ átalakulóban van, nemzetek feszülnek egymásnak, és egy hajszál választ el minket egy olyan időszaktól, amelyre már emberöltők óta nem volt példa". Ezért "hazáknak erős, a kor kihívásainak megfelelő hadseregre van szüksége Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálása érdekében".

2024. július 13. 13:31

Résztvevők a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett honvéd altisztek eskütételi ünnepségén a budapesti Hősök terén 2024. július 13-án. MTI/Balogh Zoltán

Olyan erős honvédségre van szükség, amellyel senki nem akarja a harctéren összemérni az erejét; a kormány modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt épít - mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára szombaton Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzettek ünnepélyes eskütételén.

Vargha Tamás az esküt tett 355 altiszt és hozzátartozóik előtt hangsúlyozta: a Magyarország közvetlen szomszédságában dúló véres háború rávilágít arra, hogy "soha többet nem engedhetjük meg, hogy felkészületlenül álljunk a kihívások előtt".



Az államtitkár szavai szerint ha erős a honvédség, nem lesz senki olyan, aki erőszakkal próbálna meg érvényt szerezni akaratának Magyarországgal szemben, így "meg tudjuk őrizni hazánk békéjét és biztonságát", mert a békéhez erő kell.



Kiemelte, hogy ebben a szellemben modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt építenek. Azonban a modern fegyverzet önmagában nem elegendő a haza sikeres és hatékony védelmére. Fegyelem, szakmaiság, lojalitás, tisztelet, bátorság, elkötelezettség, és ami a legfontosabb: a hazaszeretet az, ami a honvédeket és a kiváló eszközöket egy legyőzhetetlen erővé teszi - figyelmeztetett az államtitkár.



Arra is kitért, hogy nem létezhet haderő tartalékos katonák nélkül, ezért fontos, hogy a tartalékos altisztesztek is letették esküjüket.



Vargha Tamás az esküt tett altiszteknek azt mondta: példájuk mutatja az utat azon bátor és tettre kész honfitársaink számára, akiknek a "szeretem, megvédem" kifejezi a haza védelméért való elhivatottságot és tenni akarást.



A HM államtitkára az ország nevében köszönetet mondott a frissen végzett altiszteknek, hogy ezt a nemes hivatást választották, és ezért "biztonságban tudjuk hazánkat a következő évtizedekben is".



Beszédében Vargha Tamás arra kérte az altiszteket, hogy szolgálatukkal és katonai hivatásukkal mutassák meg, "milyen is az a magyar virtus".



Leszögezte: a katonák Magyarország Alaptörvényének megfelelően a demokratikus alapértékek és a béke védőfalai, hűséges és erős védelmezői.



A frissen végzett altisztekhez szólva hangoztatta, katonának lenni nem egy szakma, hanem a legszebb és a legnagyobb áldozatokkal járó hivatás, amely teljes embert, szívet, alázatot kíván. Az altiszti eskü letételével vállalják ezt a nemes szolgálatot.



Kajári Ferenc szólt arról is, hogy az altiszti képzést elvégző katonák vezetni képes, csapatszellemmel rendelkező altisztekké válnak, akik nem csupán a hazai feladatokban de a nemzetközi műveletekben is helyt tudnak állni.



Az újonnan avatott altisztek a rendezvényen tették le az esküt a Hősök terén, ahol ezt követően a Magyar Honvédség légi erejének díszelgő átrepülését tekintették meg a résztvevők.



MTI