Joe Biden visszalép az elnökjelöltségtől

Joe Biden az X közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott: "úgy hiszem, hogy a pártom és az ország legjobb érdekét az szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére összpontosítsak elnöki időszakom hátralévő idejében".

Utoljára frissítve: 2024. július 21. 22:04

2024. július 21. 21:41

free beacon

Joe Biden visszalép az elnökjelöltségtől - az amerikai elnök a közösségi médiában közzétett közleményben jelentette be ezt a szándékát vasárnap.

Joe Biden egyben azt ígérte, hogy döntésének részleteit a jövő héten a nemzethez intézett beszédben fejti majd ki.



A demokrata párti elnök egy másik, a közösségi médiában közzétett üzenetben azt is közölte, hogy teljes mértékben támogatja Kamala Harris jelenlegi alelnök jelöltségét, valamint a republikánus elnökjelölt, Donald Trump legyőzése érdekében a Demokrata Párt egységét sürgette.



A demokrata párt kongresszusi vezető politikusai méltatták az elnök döntését, köztük Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, aki úgy fogalmazott, hogy Joe Biden a párt és az ország érdekét helyezte előtérbe, amikor nehéz döntést hozott.



Joe Bidenre június 27., a számára sikertelen televíziós elnökjelölti vita óta egyre nagyobb nyomás helyeződött pártja részéről, megválasztott kongresszusi tagok, valamint korábbi tisztségviselők és a Demokrata Párt anyagi támogatói felől, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.



Az amerikai politikában évtizedek óta nem fordult elő, hogy hivatalban lévő elnök elállt az újraválasztási szándékától. Legutóbb, 1968-ben Lyndon Johnson volt az az elnök, aki bejelentette visszalépését.

mti

Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialon reagált Joe Biden visszalépésére.

Miután Joe Biden elnök hivatalosan visszalépett az elnökválasztástól, Donald Trump volt elnök, republikánus elnökjelölt ezt írta:

A csaló Joe Biden nem volt alkalmas arra, hogy induljon az elnökválasztáson, és természetesen nem alkalmas a szolgálatra - és soha nem volt az!



Hozzátette: "Csak hazugságokkal, álhírekkel szerezte meg az elnöki pozíciót."

Trump ezt írta: "Mindenki körülötte, beleértve az orvosát és a médiát is, tudta, hogy nem képes elnök lenni, és nem is volt… És most nézzék meg, mit tett hazánkkal, amikor emberek milliói jönnek át a határunkon. teljesen ellenőrizetlenül, sok közülük börtönből vagy elmegyógyintézetből, és terroristák is vannak köztük.

Trump hozzátette: "Sokat fogunk még szenvedni az elnöksége miatt, de nagyon gyorsan kijavítjuk az általa okozott károkat. TEGYÜK ÚJRA NAGGYÁ AMERIKÁT!"

origo

MTI/origo