A hadiipar korrumpálta a háborúpárti szélsőséget

Korrupció vagy zsarolás mozgatja a háborúpárti szélsőséget. Pénzért kiszolgálják a hadiipart - sok ezer ukrán fiatal élete árán. Sajnos a közszereplő figurák között számos pszichopata is akad: ők belső késztetésből ügyködnek az öldöklés fokozásán.

2024. július 27. 14:04

Mi történik az Ukrajnába küldött fegyverekkel – kérdezi a CNN.

A Moszkvában kiadott hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek több mint kétezer katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezés vonalán. Homa János újságírót, az Agria főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, naponta kapjuk a jelzéseket több száz ukrán fiatalember értelmetlen haláláról. Életben, egészségben maradhattak volna, ha Brüsszel beleegyezne a Moszkvával való tárgyalásba. Ez az elemi humánum miért hiányzik az Európai Unió vezető politikusaiból?



– Két és fél éve tart az orosz-ukrán háború. Az ukránok minden nap attól rettegnek, hogy egy-egy rakéta eltalálja az otthonukat. Több olyan felvételt is láthatunk az interneten, amikor az utcán fényes nappal katonák erőszakoskodnak a járókelőkkel azért, hogy akaratuk ellenére besorozzák őket. Halott civileket, összeégett orosz és ukrán katonákat, lerombolt lakótömböket. Tucatszámra esnek el a katonák, akik kínok között halnak meg. A videókon láthatjuk, ahogy a szülők eltemetik a háborúban meghalt gyermeküket. A harctereken alig tudják összeszedni a halottakat, így arról sincs megbízható, konkrét adat, hogy mennyi orosz és hány ukrán katona esett el a háborúban. Az elérhető adatokat nem is lehet figyelembe venni, mert feltehetően egyik fél sem közli az igazi számokat. Valójában a félmilliót is jóval meghaladja a halálos áldozatok száma, a súlyos sérülteké pedig millió fölött van. Óriási tehát a pusztítás. Az amerikaiaknak pedig semmi nem drága addig, amíg a Biden és baráti köre által felvásárolt ukrán termőföldek védelméről van szó. Hogy miért hiányzik az Európai Unió vezető politikusaiból az elemi humánum? Csak következtetni lehet rá: megvásárolta, zsebre vágta őket a hadiipar. Más normális magyarázat nincs erre a magatartásra.

– Az elvakult háborúpártiság mögött sejthető a hadiipar érdekeltségéből származó korrupció. Mennyiben nevezhetők gyilkosnak azok a politikusok, akik saját meggazdagodásuk érdekében ukrán fiatalemberek százezreit küldték a halálba eddig?



– Rendszeresek a tüntetések, hogy ne szállítsanak fegyvereket Ukrajnának. Sok országban hallunk béketüntetésekről. Egyértelmű, hogy az európai lakosság többsége békére vágyik, elítéli a háború folytatását. Világossá vált az is, hogy az unió bajkeverő főkorifeusai voltak azok, akik nem engedték meg Ukrajnának, hogy asztalhoz üljenek, és a békéről tárgyaljanak. A továbbiakban is csak azzal tudunk védekezni a politikai haszonlesők ellen, ha az arra hivatottak világosan elmondják mindenkinek, ez egy értelmetlen háború. Le kell állítani, hogy vágóhídra küldjék a fiatalokat!

– Korrupció, zsarolás és pszichopata torzulás áll a politikusi háborúpártiság mögött. A becsületes, lelkileg egészséges emberek vannak döntő többségben, hogyan védekezhetnek a politikai szörnyetegek ellen?



– Hogy mekkora a fejetlenség, ezt igazolja az amerikai védelmi minisztérium egyik jelentése, mely szerint nem tudják, hol van 62,2 millió dollár összértékű fegyver, amelyeket Ukrajnába küldtek. A következtetéseket a Pentagon főfelügyelője ismertette, miután értékelte, hogy a védelmi minisztérium hatékonyan ellenőrzi-e az ukrán fegyveres erőknek átadott védelmi eszközöket. Ez is jelzi, nagyon nagy a zűrzavar, a háború körül tapasztalható korrupció miatt... Nekünk bíznunk kell abban, hogy az unióban, a magyar elnökség idején a törvényesség, a józanság felülkerekedik ezen a mostani hazug állapoton. Hiszem azt, hogy a vezetőt leváltják a Covid járvány idején elkövetett visszaélése miatt, hiszen a férje cégét hozta helyzetbe elfogadhatatlan módon a vakcinák beszerzésekor. Ha leváltják, ezzel leleplezik őt is és az őt körülvevő korrupt társaságot, amelyiknek mindennél fontosabb a saját zsebének tömése, a meggazdagodás. Bízom abban is, hogy az amerikai választáson is békepárti elnököt választanak. De a tömegeknek addig is nyomást kell gyakorolni az unió és a NATO vezetőire, naponta ki kell állni a békéért.

Molnár Pál





gondola