A korrupt EU-szélsőség elleni küzdelem sok erőt követel

A hadiipar által korrumpált európai parlamenti szélsőbal kirekesztette a hazafias európai szerveződéseket, ám ez utóbbiak jelentős erőt képviselnek az EP-ben, éles politikai harc várható.

Az európai parlamenti választások eredménye jelzi, hogy ez európaiak elsöprő többsége változást akar, és hiába kötöttek a parlamenti pártok a választók akaratát megkerülő megállapodásokat, óriási nyomás lesz rajtuk, hogy változtassanak az eddigi irányon - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtök délután Esztergomban.

Orbán Balázs a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett MCC Feszt kerekasztal-beszélgetésén a migrációs politikáról szólva kijelentette: elmúlt az ideológiai kérdések ideje, realisztikus megközelítésre van szükség.



Ján Figel korábbi európai uniós biztos a reprezentativitás deficitjének nevezte, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció nem kapta meg a neki járó vezetői pozíciókat, és ennek szerinte mindenképp lesz negatív következménye.



Sebastian Kurz volt osztrák kancellár értékelése szerint a választások jobboldali eltolódást hoztak, de nem forradalmat. Hangsúlyozta, az, hogy a zöldek vesztették a legtöbb szavazót, jelzi, hogy az emberek egyre kevésbé támogatják a woke mozgalmat, azt, ahogyan a zöldek az éghajlatváltozás ellen küzdenek és a szabad megnyilvánulást ellehetetlenítő cancel culture-t.



Azt is mondta, a legfelső uniós vezetésen ugyan ez nem látszik, de a politikai állásfoglalások terén nagyon sok minden változott az utóbbi időben, elsősorban a migrációs politikában. Míg 2015-ben szélsőjobboldali álláspontnak számított, ha valaki a határok megvédéséről beszélt, ma még baloldali politikusok is mernek állást foglalni a határvédelem mellett.



Orbán Balázs erre reagálva leszögezte: lehet, hogy a szavak változtak, de a tettek nem, hiszen Magyarországot az Európai Bíróság korábban példa nélküli összegű bírsággal sújtotta éppen a saját, egyben a schengeni határokat védő migrációs politikája miatt.



Orbán Balázs értékelése szerint az Európai Parlamentben az elmúlt időszakban zajló folyamatok hátterében az ukrajnai háború van.



Az egész európai hatalmi struktúrát a háború szempontjából menedzselik. A brüsszeli elit fenn akarja tartani elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett nemcsak pénzügyi, de katonai szempontból is.



Az összes nagy európai képviselőcsoport nyilatkozatot kellett tegyen a háborúbarát politika mellett, akik pedig erre nem voltak hajlandók, azokat megpróbálták sarokba szorítani.



De a patrióták politikai kiközösítése, a "cordon sanitaire" le fog omlani, ha az Európán kívüli világ elkezd megváltozni, elsősorban akkor, ha Donald Trump lesz az amerikai elnök.



Ján Figel arra figyelmeztetett: Európa a háború következtében egyre megosztottabb, és a megosztott Európa gyenge. Mindeközben egyre inkább fenyeget a háború eszkalációja.



Közép-Európának a maga sokszínűségével, háború- és megszállástapasztalatával a békén kell dolgoznia a saját, de különösképp a szenvedő Ukrajna érdekében.



A békekeresés tendenciáját kell erősíteni - szögezte le, megjegyezve ugyanakkor, szkeptikus a tekintetben, hogy az igazság fog győzedelmeskedni.



Sebastian Kurz szerint noha az ukrajnai háború esetében nem létezik könnyű megoldás, egyszerű válasz, biztosan jobb megpróbálni nyitva tartani a diplomáciai csatornákat, mint feladni azt.



Orbán Balázs szintén a kommunikációs csatornák helyreállítását jelölte meg első lépésként a béke felé vezető úton. Jelezte: Orbán Viktor békemissziója során egyértelművé vált, hogy mindkét fél elkötelezett a saját céljai elérése mellett, és nem fogják feladni azokat. Ezért külső segítségre van szükség, és az unió felléphetne ilyen erős hangú segítőként, ha egységes lenne.



Kitért arra is: kétféle konfliktus létezik. Az egyik olyan, mint a második világháború, amikor volt egy győztes és egy vesztes oldal, és a győztesek diktáltak, a vesztes félnek pedig el kellett fogadnia a békefeltételeket.



A konfliktusok többsége azonban nem ilyen. Többnyire a háborúzó fél egyikének elege lesz és kimondja, hogy készen áll kompromisszumot kötni. Ilyenkor először a kommunikációs csatornákat kell helyrehozni, és beszélni kell egy rövid távú tűzszünetről. Nagyon sok tűzszünet összeomlik, de mindig van lehetőség újra megteremteni. És az újabb hetek újabb lehetőségeket teremtenek megvitatni a legfontosabb kérdéseket.



Sebastian Kurz meglátása szerint Európára és az Amerikai Egyesült Államokra a világ többi részén egyfajta példaként tekintenek, amit jó lenne lemásolni. Ugyanakkor ennek oka nem a nyugati demokrácia, sokkal inkább a gazdasági sikerei. Ha tehát Európa elveszti gazdasági sikereit, politikai modellje is sokkal kevésbé lesz vonzó a világ több része számára.



