Kőhalmi Emese világbajnok

Hüttner Csaba szövetségi kapitány kiemelte Kőhalmi Emese teljesíményét, aki elmondása szerint leiskolázta a mezőnyt mindkét versenyszámában.

2024. augusztus 25. 20:54

Világbajnokunk – MTI/Kovács Tamás

A kajakos Kőhalmi Emese arany-, míg a kenus Adolf Balázs bronzérmet nyert 5000 méteren vasárnap az üzbegisztáni Szamarkandban, az olimpia műsorán nem szereplő számok kajak-kenu világbajnokságán.

A szamarkandi vb programja az 5000 méteres döntőkkel zárult, elsőként a kenusok térdeltek hajóba a leghosszabb távon. Bragato Giada délelőtt 500 méteren kilencedik lett, majd a négyfős vegyes egységek 500 méteres fináléjában ötödikként zárt. Így a tiszaújvárosi versenyző már a harmadik számára készülhetett Üzbegisztánban, amelyen kilencedikként zárt, bő három perccel lemaradva a győztes chilei Maria Jose Mailliard mögött.



Ugyanitt a férfiaknál Adolf Balázs címvédőként és egyértelmű éremesélyesként indult, ráadásul már a második medáljáért szállhatott harcba, mivel szombaton Fejes Dániellel ezüstérmet nyert a kenu kettesek 1000 méteres viadalában. A négyszeres világbajnok Adolf az első futószakaszra harmadikként lépett partra lengyel és moldovai riválisa után, s ez a sorrend a továbbiakban sem változott, Wiktor Glazunow gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, Adolf pedig csaknem 57 másodperccel mögötte, harmadikként ért célba.

A vb műsora a kajakosok maratoni távjával fejeződött be. Kőhalmi Emese nyert már világ- és Európa-bajnoki címet is 5000-en, szombaton 1000 méteren diadalmaskodott, vasárnap pedig tagja volt az 500 méteren ezüstérmes magyar vegyes kajaknégyesnek. A Kovács Katalin Akadémia 22 éves sportolója a harmadik futásnál állt az élre, és magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt, mintegy 16 másodperccel megnyerve a számot.

A férfiaknál Erdőssy Csaba remekül versenyzett, folyamatosan tartotta magát az élmezőnyben, és végül negyedik lett. Hátránya 53 másodperc volt a győztes dán rivális mögött.

"Nagyon elégedett vagyok, mivel nagyon fiatal csapat utazott a világbajnokságra, és értelemszerűen nem az olimpiai csapattal jöttünk. Megnyertük az éremtáblázatot és az összetett pontversenyt is, ezt pedig egy olyan csapattal értük el, amelyben nagyrészt U23-asok szerepeltek. Ez egy nagyon szép eredmény, és a jövő szempontjából is érték, hogy ezek a fiatalok most nyertek egy kis önbizalmat és a felnőtt mezőnyben is tudtak bizonyítani" - mondta az M1 aktuális csatornának Hüttner Csaba szövetségi kapitány, majd kiemelte Kőhalmi Emese teljesíményét, aki elmondása szerint leiskolázta a mezőnyt mindkét versenyszámában. Majd azt is elárulta, hogy a válogatott naponta váltogatta a hajóit, mivel próbáltak közel olyan hajókat szerezni a versenyzőknek, amelyekben otthon is versenyeznek, emellett az utolsó nap a szélviszonyokkal is meg kellett küzdeniük. Kőhalmi mellett Hajdu Jonatán szereplését is kiemelte, aki Takács Kincsővel megszerezte a magyarok első érmét a kenusok vegyes páros versenyszámában.

A 22 fős magyar küldöttség két arany-, négy ezüst- és két bronzéremmel zárta a világbajnokságot.



MTI