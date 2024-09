Kennedy-elemzés

2024. szeptember 5. 23:22

Ifjabb Robert F. Kennedy Donald Trumpot támogató beszédében azt mondta, hogy ez a háború valójában 2014-ben kezdődött, és sohasem szólt Ukrajna szuverenitásáról. Ukrajna a Nyugat áldozata ebben a háborúban. Elherdálták az ukrán fiatalság világát, nem kevesebb, mint 600 ezer ukrán és több mint 100 ezer orosz fiatalt, akiket gyászolni kellene. Ukrajna infrastruktúrája megsemmisült. A háború katasztrófa volt a mi országunk számára is. Már így is közel 200 milliárd dollárt pazaroltunk el, amire nagy szükség lett volna a mi közösségeinknek is. Az Északi Áramlat gázvezeték szabotálása és a szankciók tönkretették Európa ipari bázisát, amely az amerikai nemzetbiztonság bástyáját képezte. Egy erős Németország erős iparral sokkal inkább elrettentő erőt jelent Oroszország számára, mint egy olyan Németország, amelyet ipartalanítanak, és csak egy meghosszabbított amerikai katonai bázis szerepét tölti be.

magyarnemzet