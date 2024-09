Honvédségünk is segít a tűz oltásában

Latorcai Csaba kiemelte, 30 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre szerkezetátalakító támogatásra, amelyből jelentős arányban részesednek a badacsonyi szőlősgazdák is. Hozzátette, segíteni kell a "minden nemzetközi összevetésben helytálló" badacsonyi borok terjesztését is. Ezt a célt is szolgálja a magyar borok nemzetközi marketingjére rendelkezésre álló másfél milliárd forintos támogatási összeg.