EU-komiszár bornírt megnyilvánulásai

Az EU főképviselőjével és a legfontosabb uniós posztok betöltőivel az a legnagyobb gond, hogy a világnézetük, a politikai felfogásuk alapján vannak kiválasztva és kinevezve. Mivel jelenleg a globalista, balliberális eszmerendszer uralkodik nyugaton, így a kiválasztás az ennek megfelelő irányultságú tisztségviselőknek kedvez – leplezi le a szélsőséget Bánó Attila.

2024. szeptember 19. 20:40

Az EU-külügyek feje – elemi/MTI

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Georgiában kedden elfogadott, "LMBTI-propagandát" és a nemváltó műtéteket tiltó törvény visszavonására szólított fel. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, ezen európai szervezet apparatcsikja „felszólít" egy országot. Van-e itt szereptévesztés, és mekkora?

− Az EU főképviselőjével és a legfontosabb uniós posztok betöltőivel az a legnagyobb gond, hogy a világnézetük, a politikai felfogásuk alapján vannak kiválasztva és kinevezve. Mivel jelenleg a globalista, balliberális eszmerendszer uralkodik nyugaton, így a kiválasztás az ennek megfelelő irányultságú tisztségviselőknek kedvez. Ők vannak többségben, és sajnos ezzel függ össze az elfogultságuk, az értékítéletük is. Óriási szereptévesztés jellemzi őket, és e tekintetben Borrell úr az élenjárók közé tartozik. Ezek az emberek valamiért azt hiszik, hogy a politikai komiszárok feladatai szerint kell eljárniuk, s ilyen alapon kell megfegyelmezniük a tagországok egyikét-másikát.

britannica.com



A fegyelmi eljárások, a büntetések persze minden esetben olyan országokat sújtanak, amelyekben a kormányzat szuverenista, konzervatív irányt követ, és nem hajlandó elfogadni a baloldal által rákényszerített abnormális nézeteket. Ilyen abnormalitás az LMBTI-propaganda, ami az LMBTQ-ból fejlődött ki, de teljesen mindegy, hogy milyen betűkkel jelölik, egy kisebbségi akaratot próbál a normális többségre kényszeríteni.

– Josep Borrell kijelentette: a georgiai parlament által elfogadott törvények aláássák az emberek alapvető jogait, fokozzák a diszkriminációt és a megbélyegzést. A legalapvetőbb emberi jog az élethez való jog. Ha egy migráns késelő ettől a jogtól foszt meg európai embereket, akkor Borrell miért alszik?

− Borrellnek nem attól áll fel a szőr a hátán, hogy ártatlan európai polgárok esnek áldozatul radikális migránsok támadásainak, hanem attól, hogy a georgiai parlament elfogadta a “családi értékekről és a fiatalkorúak védelméről” szóló, nemváltó műtéteket és az LMBTI-propagandát tiltó törvényt, amely az azonos neműek házasságát, illetve általuk, gyermekek örökbefogadását sem engedélyezi. A georgiai parlament a természet életvédő rendjéből, a nagy többség normális gondolkodásából kiindulva hozta döntését, azt is figyelembe véve, hogy a káros tendenciák propagandistái gátlástalanul nyomulnak a kiskorúak felé.

Ő és egy ország azonos szinten, tehát felszólítja! – archív

Josep Borrell képtelen átlépni a saját árnyékát. Nem ismeri fel, hogy az ő pozíciója pártatlan, semleges magatartást és döntéshozatalt igényel, nem pedig a balliberális érdekcsoportok eszement „társadalomformáló” ötleteinek a képviseletét. Egyfajta fenyegetéssel ért fel, amikor azt mondta, hogy Georgia kisiklik az uniós útról, ha nem vonja vissza a jogszabályt. Mi, magyarok jól ismerjük a módszereit, mert velünk szemben is többször gorombáskodott.

– Borrell a dszkriminációt is fájlalja. Amikor Magyarországot szélsőséges rágalmakkal diszkriminálja, jogos pénzforrásoktól fosztja meg az EU-szélsőség, akkor Borrell miért lapít?

− Nem várhatjuk tőle, hogy kiálljon mellettünk, hiszen ő is egyike a rágalmazóknak, és egyike az ukrajnai háború támogatóinak. Pár hónapja, Orbán Viktor pekingi látogatása előtt ő volt az, aki kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök Moszkvában nem képviselheti az uniót. Erre kontrázott rá Charles Michel, az Európai Tanács (ET) elnöke, aki szerint az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása az Oroszországgal való kapcsolatfelvételre, illetve az EU nevében történő tárgyalásra.

Megjegyzem, hogy ezekből a megszólalásokból is csöpögött a rosszindulat, hiszen Orbán Viktor egy szóval sem állította, hogy efféle felhatalmazás birtokában tárgyal. Nevezett uraktól együgyű naivitás lett volna azt várni, hogy mondjanak köszönetet az értékes békemisszió vállalásáért. A kecskétől se várhatjuk, hogy káposzta helyett egyen pörköltet.

Bánó Attila – archív



Borrell, Ursula von der Leyennel karöltve, lelkesen közreműködött az oroszellenes szankciók kidolgozásában is, amivel sikerült hozzájárulnia az EU gazdasági romlásához. Balliberális körökben azzal is sikert aratott, hogy javasolta az Európai Tanácsnak az Ukrajna szuverenitása aláásásában szerepet játszó csaknem száz személy és szervezet tiltólistára helyezését. Borrell akkor kijelentette: „Ez a lista magában foglalja a katonai tevékenységekért, a politikai döntésekért, a propagandáért és a dezinformációért felelős személyeket is.”

Ilyen listagyártó, háborúpárti emberek szólnak bele az életünkbe, s ennek fejében hatalmas javadalmazásokban részesülnek – a mi adóforintjainkból is. Ideje lenne nyugdíjba küldeni őket.

Molnár Pál



gondola