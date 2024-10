Az EU politikusi kasztja már a látszatra sem ad

Amikor az EP a képviselői közé engedte Ilaria Salis olasz antifa-aktivistát, aki a társaival Budapesten ártatlan járókelőket támadott meg és brutálisan összevert, akkor a látszattal sem törődött – leplezi le a szélsőséget Bánó Attila.

2024. október 9. 09:12

A főhadiszállás – arhív

Magyarország nem tartja tiszteletben az alapvető szabadságjogokat – harsogta egy köztörvényes bűnöző az Európai Parlamentben. Bánó Attila publicistát kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, a szovjet Kreml tankokat küldött Magyarországra, majd Csehszlovákiába, szörnyű brutalitást gyakorolva. Ugyanakkor az a Kreml nem engedett be soraiba olyan személyeket, akik egyértelműen köztörvényes bűnözők voltak, abba a Kremlbe nem mehettek egyenesen a börtönből olyan személyek, akik ellen ártatlan emberek utcai megverését bizonyították, és sokéves börtönbüntetés várt volna rájuk. Miért mondhatjuk ki, hogy az egykori szovjet Kreml bizonyos pontokon erkölcsileg magasabb színvonalon volt, mint a mostani, a látszatra semmit sem adó Európai Parlament?

– Anélkül, hogy bármi jót akarnék mondani a szovjet rendszerről, el kell ismerni, hogy az többet adott a látszatra, mint az Európai Parlament jelenlegi vezetése, illetve maga a brüsszeli „elit”. Szokták mondani, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ezzel nem értek egyet. Szerintem ennek épp a fordítottja lenne helyes: nem elég tisztességesnek látszani, annak is kell lenni.

Amikor az EP a képviselői közé engedte Ilaria Salis olasz antifa-aktivistát, aki a társaival Budapesten ártatlan járókelőket támadott meg és brutálisan összevert, akkor a látszattal sem törődött. Az elvetemült hölgyet ezzel a lépéssel nemcsak kivonták a büntető eljárás alól, hanem szinte azt üzenték a világ nyilvánosságának, hogy a „mi kutyánk kölykei” bármilyen gaztettet elkövethetnek, mi nemcsak megvédjük, hanem még jól fizetett EP-képviselőséggel is jutalmazzuk őket.

Magyarország tisztességesen betartja saját törvényeit, melyek nem ellentétesek az uniós törvényekkel, és védelmezi déli határait. Ez nem tetszik az illegális migrációt támogató EU-nak, ezért az uniós bíróság gigabírsággal sújtotta hazánkat, és ezen kívül is folyamatos fenyegetés, támadás alatt állunk. Amikor a garázda olasz hölgyet az EP a keblére öleli, akkor ez olyan, mintha megdicsérnék, amiért magyarokat ütlegelt.

A szovjet rendszer tele volt hétpróbás gazemberekkel, de ha közülük valaki lejáratódott a nagy nyilvánosság előtt, akkor annak nem volt esélye bekerülni a Kremlbe, mert működött az úgynevezett szocialista erkölcs képmutató gyakorlata, vagyis az elvtársak adtak a látszatra. Az EU-ban már ez sem létezik. Az uniós elvtársak és elvtársnők szinte kérkednek azzal, hogy már a látszatra sem adnak, mert ezt is megengedhetik maguknak.

– Egy Magyarországról érkezett EP-képviselő ellen kiadatási eljárás zajlik, a személy ugyanis a Legfőbb Ügyészség szerint bizonyítottan lopott. Miért tudjuk, hogy az Európai Parlament a bizonyított tolvajlással vádolt szélsőséges figura mellé áll a jogállamiság helyett?

– Hallottam olyan véleményt, hogy Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a mobiltelefon erőszakos eltulajdonításával a lopásnál súlyosabb bűncselekményt, rablást követett el. Ez már jogi megítélés kérdése, viszont a bűnelkövetés ténye bizonyítottnak látszik. Ha az EP nem függeszti fel a mentelmi jogát és őt is védőszárnyai alá veszi, miként a garázda Ilaria Salist, vagy korábban a korrupt Eva Kailit, akkor csak megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy az unió vezetése a lehető legrosszabb kezekben van. Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya amiatt lóg ki a sorból, mert becsületes úton jár, nem rejti véka alá a véleményét és a bűnösök közt nem burkolózik cinkos némaságba.

– Egy európai uniós sajtótájékoztatón egy krakéler botrányt keltett. Ezt a krakélert egy szélsőbaloldali magyarországi párt szélsőséges EP-képviselője juttatta be az épületbe. A szélsőséges EP-képviselő nagyapja szerepet játszott az 1956-os magyar szabadságharc elleni borzalmas fellépésben. Hogyan süllyedhetett ilyen mélyre az Európai Unió?

– Az eset Orbán Viktor strasbourgi, nemzetközi sajtótájékoztatóján történt. A Demokratikus Koalíció szemmel láthatóan zilált idegzetű önkormányzati képviselője provokatív és sértő beszólással zavarta meg a tájékoztatót, de a teremőrök lefogták és kivezették. Kiderült, hogy az EP-belépőt Dobrev Kláráéktól kapta. Gyurcsány Ferenc pártelnök sietve bejelentette: büszke az illetőre. A felejthető incidens rávilágít arra, hogy a DK nagyon szánalmas állapotban van, ha már csak ilyen akciókkal képes felhívni magára a figyelmet.

Bánó Attila – archív



Klára asszony nagyapja valóban csúnya szerepet játszott 1956-ban, de ebből az unoka nem sokat tanult. Ő és pártja megtalálták azt a szélsőbaloldali uniós közeget, amelyben otthon érzik magukat, várva az Európai Egyesült Államok eljövetelét. Sajnálom őket, mert nem látják a jövőt. Az unió országaiban erősödnek a szuverenista, patrióta erők, és biztos vagyok abban, hogy az idő ezeknek az erőknek dolgozik.

Molnár Pál



Gondola