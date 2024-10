Nemzeti konzultáció az új gazdaságpolitikáról

Gulyás Gergely a kormány által elfogadott akcióterv legfontosabb céljának azt nevezte, hogy a magyar gazdasági növekedés a következő években 3 és 6 százalék között legyen, valamint, hogy ez a növekedés a társadalom lehető legszélesebb rétegeit érintse, különösen a magyar családokat, a magyar mikro-, kis és közepes vállalkozásokat.

2024. október 16. 13:35

A kormány a keddi ülésén a költségvetés előkészítéseként 21 intézkedést tartalmazó gazdaságpolitikai akciótervet fogadott el, amely három pilléren nyugszik: a jövedelmek vásárlóerejének növelésén, a megfizethető lakhatás biztosításán és a kis- és közepes vállalkozások támogatásán - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten a Kormányinfón.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter

Gulyás Gergely hozzátette, a kormánypárti frakciók kérésére a kormány döntött arról, hogy az új gazdaságpolitika legfontosabb pilléreiről nemzeti konzultációt indít. A miniszter ezt azzal indokolta: az új gazdaságpolitikához új eszközök szükségesek, és bár látják, Brüsszelben "egyre nagyobb a hajlandóság" arra, hogy ott döntsenek ezekről, a kormány ezt nem fogadja el.

Hozzátette: a magyar választóknak van lehetősége arra, hogy véleményt mondjanak - elsősorban a választásokon, két választás közötti időszakban pedig akár nemzeti konzultáció segítségével is -, milyen eszközökkel kell egy hatékonyabb, a növekedést szolgáló gazdaságpolitikát elindítani.

Hangsúlyozta: a növekedés alapfeltétele, hogy Magyarország törekedjen a gazdasági semlegességre, hogy ne csatlakozzon a kereskedelmi háborúkhoz, ne kövesse azokat a "brüsszeli diktátumokat", amelyek Európát arról akarják meggyőzni, hogy üzletelni csak és kizárólag ideológiai alapon lehetséges.

Mindenhonnan, nyugatról és keletről is várjuk a befektetéseket, a Nyugattal és a Kelettel is kereskedünk - jelentette ki a miniszter, aki azt nevezte a legfontosabbnak, hogy a magyar gazdaságban megjelenő technológiák a világ legjobbjai közé tartozzanak. "Ha ez amerikai, akkor amerikai, ha német, akkor német, ha kínai, akkor pedig kínai" - tette hozzá.

A jövedelmek vásárlóerejének növelését a kormány három intézkedéssel fogja támogatni: a kabinet törekszik arra, hogy kiszámítható, lehetőleg 3 éves bérmegállapodást kössenek a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletekkel, ami jelentős mértékű minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést tesz lehetővé a magyar gazdaság céljaival összhangban. Emellett munkáshitel programot indítanak, valamint a gyermekek után járó személyijövedelemadó-kedvezményt megduplázzák, első alkalommal jövő év július elsejével 50 százalékkal emelik, majd további 50 százalékkal 2026 január elsejével.

A megfizethető lakhatással kapcsolatban közölte: bővíteni fogják a kollégiumi férőhelyeket elsősorban a felsőoktatási hallgatók számára, országosan fiataloknak szóló lakásprogramot fognak meghirdetni, valamint vidéki otthonfelújítási programot indítanak. A kormány lehetővé teszi, hogy a Széchenyi Pihenőkártyára érkező juttatások 50 százalékát átmenetileg lakásfelújításra is fel lehessen használni, valamint lehetséges lesz az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások opcionális, önkéntes döntésen alapuló átmeneti lakáscélú felhasználása is - ismertette.

A munkáltató által adható lakhatási támogatásra is adókedvezményt fog biztosítani a kormány, az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó, eddig is létező, kedvezményes 5 százalékos áfakulcsot legalább 2026 végéig fenntartják, valamint 5 százalékos önkéntesen vállalt lakáshitel-kamatplafont fognak bevezetni. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már több alkalommal tárgyalt a bankokkal - jelezte.

Gulyás Gergely úgy értékelte: Budapest súlyos lakhatási gondokkal néz szembe, amelynek megoldása elsősorban a főváros feladata lenne, azonban Budapest a korábbi városvezetéstől, Tarlós Istvántól megörökölt, több mint 200 milliárd forintos vagyont, úgy élte fel, hogy ezt a problémát nem tudta kezelni.

Elmondta: a kormány a magánszálláshely szolgáltatás, az Airbnb feltételeit szigorítani akarja. Jelezte, hogy ezzel kapcsolatban nincs még konkrét döntés, meg kell vizsgálni, hogy az Airbnb milyen mértékben járul hozzá a lakbérek növekedéséhez, ami különösen a fővárosban robbanásszerű volt.

A kormány a lakásbérleti díjakat és a szerződési feltételeket is megvizsgálja, de - hangsúlyozta Gulyás Gergely - szemben néhány nyugat-európai gyakorlattal, "kommunista gyakorlatot" nem akarnak sehol sem bevezetni, és a tulajdonjog feltétlen tiszteletét fontosnak tartják.

A miniszter azt is elmondta: a kormány kis- és közepes vállalkozások érdekében meghirdeti a Demján Sándor tőkefinanszírozási programot. A kormány elindítja a kkv-k beruházásélénkítő támogatási programját, valamint a digitalizációt is forrásokkal támogatja. A Széchenyi Kártya Program beruházási típusú hiteltermékei esetében az éves kamatot 3,5 százalékra csökkentik, az Eximbank exportösztönző hitelprogramját újraindítják, valamint az Eximbank és a Nemzeti Tőkeholding együttműködésében egy kifektetési program is kezdődik - ismertette.

A kkv-kat érintő európai uniós programokat és kifizetéseket a kormány felgyorsítja, illetve csökkenti a vállalkozások adminisztrációját, így például nő a kötelező könyvvizsgálati értékhatár, illetve a legkisebb cégek mentesülni fognak a kötelező könyvvizsgálat alól - közölte.

Hangsúlyozta: a kkv-k a magyar gazdaság gerincét jelentik, a legtöbb munkahelyet ők biztosítják, ezért megerősítésük a bérek növeléséhez is jelentős mértékben hozzá tud járulni. A miniszter összegzése szerint ezek az intézkedések hozzájárulnak a bérek emelkedéséhez, a magyar gazdaság és ezen belül a kkv-k megerősítéséhez, a munkahelyek megvédéséhez és ahhoz, is, a magyar gazdasági növekedés a régióban és az EU-ban is kiemelkedő legyen a következő években.

