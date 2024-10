Az új gazdaságpolitika költségvetése

Gulyás Gergely a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón azt mondta: a gazdasági akcióterv részleteiről folyamatosak az egyeztetések, és a legfontosabb kérdésekben a nemzeti konzultációban is bárki állást foglalhat. Hozzátette: a jövő évi költségvetés december második felében tartandó parlamenti végszavazásán azokat a programpontokat fogják elfogadni, amelyek az emberek többségének támogatását is élvezik.

2024. október 30. 16:21

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (jobb) és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2024. október 30-án. MTI/Koszticsák Szilárd

Az 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón, ahol arról is beszámolt, hogy a kormány döntött a munkáshitel és a vidéki otthonfelújítási támogatás részletszabályairól, valamint benyújtotta az Országgyűlésnek a családi adókedvezmény duplázásáról szóló törvényjavaslatot.

Az új gazdaságpolitika kezdete, tehát az új költségvetés hatályba lépése 2025. január elseje - közölte.

Hangsúlyozta: az új gazdaságpolitikai akcióterv gazdasági és növekedési fordulatot fog hozni Magyarországon, 2025-ben és 2026-ban továbbra is az a célkitűzés, hogy 3 és 6 százalék közötti gazdasági növekedés legyen Magyarországon. Közölte: a 2025-ös költségvetést konzervatív számítások szerint 3,4 százalékos növekedéssel tervezik.

Arra hivatkozott: jövőre működni kezd Magyarországon a BMW gyár Debrecenben és a BYD gyár Szegeden, ami önmagában kimutatható gazdasági növekedést eredményez.

Kijelentette: az idei év egésze, beleértve a legfrissebb negyedéves növekedési adatokat is, azt igazolják, hogy új gazdaságpolitika kell. Hozzátette: a gazdasági semlegesség politikája megszünteti, gyengíti azokat a függéseket, amelyek ma a magyar növekedést befolyásolják.

Megtartandó elemnek nevezte azt, ami az idei gazdaságpolitikai hírek közül a legjobb, hogy a reálbéremelkedés 9-10 százalék között alakul. Az emberek bére év végén átlagosan egy tizeddel többet fog érni, mint amennyit év elején ért - közölte.

A kormány részleteiben is döntött két programról, a munkáshitelről és a vidéki otthonfelújítási támogatásról - számolt be.

Elmondta: a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, maximális összege 4 millió forint, amit 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni.

A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott, vagy vállalkozó legyen; vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie - tette hozzá, jelezve, hogy a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a felvevőknek 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell vállalniuk.

Közölte: a kormány ezen a programon keresztül is támogatja a gyermekvállalást, így a hitelfelvételt követően született első gyermek után két évig felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget, a második gyermek megszületését követően újabb 2 éves moratóriumot vezetnek be és ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek vállalása esetén pedig a teljes önálló tartozást elengedik.

A szabályozás 2025. január elsejétől lép hatályba, a jövő évi költségvetésnek is a része.

A vidéki otthonfelújítási támogatásra azok a gyermekes családok lesznek jogosultak, akik ötezer főnél kisebb népességű településen élnek; a most bevezetendő konstrukció megegyezik a 2021-2022-ben már futó otthonfelújítási programmal, a felújítási munkálatok széles körére igénybe vehető a támogatás - ismertette. A munkadíj és az anyagköltségek 50 százalékára, de legfeljebb hárommillió forint összegben igényelhető vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás.

Emellett második hárommillió forintként igénybe vehető államilag támogatott, jelzálogalapú hitelkonstrukció is. Ez a felújítási költségek megelőlegezését és megkönnyítését teszi lehetővé. Az állami kamattámogatás mértéke az ügyleti kamaton belül három százalékpont - közölte, jelezve, hogy a korábbi programban már részt vevő családok a most meghirdetett két programban együttesen is csak hárommillió forintos támogatást vehetnek igénybe.

Közölte: a kormány kedden törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, ennek része a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázása két ütemben, jövő év július elsejével és 2026. január 1-jével.

Gulyás Gergely a rendhagyó időpontban - szerdán, a kormányülés szünetében, egy órás időtartamban - tartott kormányinfót azzal magyarázta: csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök Bécsbe utazik, ahová miniszterként ő is elkíséri, az ezt követő ünnepi hétvégén, pénteken vagy szombaton pedig nem akarták megtartani a tájékoztatót.

Vitályos Eszter kormányszóvivő beszámolt arról, hogy az elmúlt két hétben csaknem nyolcmilliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon: 1,4 milliárd forint értékben történtek óvoda- és iskolaépítések, -felújítások. A kormány 2010 óta 319 milliárd forintot fordított óvodák építésére, bővítésére, vagy felújítására; 2010 óta infrastrukturális fejlesztés, korszerűsítés csaknem kétezer óvodában történt - közölte.

Folytatódtak a közlekedésfejlesztési beruházások és útfelújítások összességében 740 millió forint értékben; a településfejlesztés területén kilenc nagyobb projekt fejeződött be több mint 4,5 milliárd forint összegben. Hozzátette, az elmúlt két hétben három művelődési ház is megszépült, sport területén pedig csaknem 700 millió forint értékben készültek el beruházások.

MTI