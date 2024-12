A kereszténység ördögi üldözése zajlik

Miért van több joga egy bevándorló muzulmán fanatikusnak, mint egy őslakos európainak?! Természetesen a politikát belülről jobban ismerők tudják, hogy itt és most egy ördögi színjáték, egy hatalmas arcátlanság részesei vagyunk – lebbenti fel a fátylat az alantas manipulációról Homa János.

2024. december 4. 09:56

Zajlik a keresztények módszeres megfélemlítése, a keresztény jelképek elpusztítása – fogalmazott a magyar külügyminiszter. A legüldözöttebb vallás hívőinek tragédiájáról Homa János újságírót, az Agria főszerkesztőjét kérdezte a Gondola.

– Főszerkesztő úr, a magyar külügyminiszter közel-keleti térségre utalt a keresztényüldözés részleteit taglalva, ám mi itt Európa közepén miért hinnénk el azt, hogy az Atlanti-óceán és az Urál között félemlítik meg a keresztényeket, és pusztítják el - a templomrobolásoktól eltekintve - egyelőre csak verbálisan a keresztény jelképeket?

– Európában, de azt is mondhatnánk, hogy a világban két évezreden keresztül kiteljesedett és megerősödött a zsidó-keresztény kultúra, amely erkölcsiségét a Tízparancsolatból merítette. Mára ez a világ furcsa helyzetbe került, mert a hozzá nem értő és megfontolatlan uniós migránspolitika miatt olyan szinten felhígult e földrész lakossága, megváltozott vallási összetétele. Ennek következménye, hogy ma már sok helyen, Nyugat-Európa több országában tiltják a keresztény jelképeket. Az összes keresztény kifejezés, így a karácsony szót is félve használják, az emberi jogok valamilyen megmagyarázhatatlan liberális értelmezése miatt. Az szinte már természetes, hogy egy nyugat-, vagy észak-európai országban templomokat zárnak be és mecseteket, minareteket, muzulmán vallási épületeket építenek. A magamfajta sokat tűrő ember pedig nem érti, hogy mi zajlik itt?! Miért van több joga egy bevándorló muzulmán fanatikusnak, mint egy őslakos európainak?! Természetesen a politikát belülről jobban ismerők tudják, hogy itt és most egy ördögi színjáték, egy hatalmas arcátlanság részesei vagyunk, amikor az egykori ateisták, marxisták és keresztényellenesek, illetve azok leszármazottai feltartott kezekkel akarják átadni Európát egy másfajta kultúra frissen megjelent szánalmas küldötteinek. Egy olyan világ képviselőinek, amelyik Európában le akarja radírozni az itteni két évezredes hagyományt és erkölcsiséget, s mindent a saját képére akar átformálni. A Biden-adminisztráció ebben a LMBTQ-s, genderőrületes sötétség terjesztésében nagy szerepet játszott. Emlékezzünk az amerikaiak éppen mostanában hazasunnyogó prominensére, a magyarok által egyáltalán nem kedvelt Pressman nagykövetre. De bízom benne, hogy megáll ez a bután kigondolt uniós migránspolitika, s visszatérhetünk egy emberi világba, ahol az apa férfi, az anya nő. S ahol nem akarnak idióták rákényszeríteni embermilliókat, hogy beteges törvények szerint éljenek, gender- és LMBTQ-s szemlélettel. Ehhez persze hozzá szeretném tenni, hogy aki továbbra is vallja ezt az őrületet, az hadd tegye, csak a többséget hagyják ki ebből a nevetséges játékukból, mert ennek aligha lesz jó vége.

– A magyar külügyminiszter rámutatott, hogy Aleppóban már kétezer éve van jelen keresztény közösség, s lélekszámuk jelentősen csökkent. Mi bújhat meg a mögött a kettős mérce mögött, amely miatt a nagy pénzzel rendelkező nemzetközi szervezetek vezetősége egyes esetekben a közösségrombolás hírét hallva hisztériát csap, a keresztény közösségek erőszakos szétzilálását jelző hírek esetében azonban úgy tesz, mintha nem hallana semmit?



– Évtizedek óta tudjuk, hogy a keresztények egyre több üldöztetést szenvednek el a muszlim világban. Ezek között kiemelkedően hátrányosan érintettek a keresztények a Közel-Keleten, különösen Szíriában. De Afganisztánban, Irakban, Iránban, Pakisztánban, Jemenben, Szomáliában, Indonéziában, Malajziában is, sőt lehetne folytatni a sort. Léteznek olyan muszlim többségű nemzetek, amelyekben a keresztény népesség súlyosan ki van téve a folyamatos üldöztetésnek, erőszaknak és egyes esetekben tömeggyilkosságnak, vagy etnikai tisztogatásnak.

– A külügyminiszter szavai szerint: „A nemzetközi közösségnek kutya kötelessége lenne felszólalni, és fellépni a közel-keleti keresztény közösségek érdekében üldöztetésük ellen, azonban sajnos ezen kötelezettségének a nemzetközi közösség eddig valamifajta félreértett politikai korrektség miatt nem tudott megfelelni." Miért vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az úgynevezett politikai korrektség valójában álcázott, alattomos rasszista propaganda?



– 2019 májusában Jeremy Hunt brit külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a Közel-Keleten „néha már a népirtás szintjére emelkedő üldözés következtében milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, illetve menekülésre”. S hogy miért nem tesznek ez ellen a nemzetközi szervezetek? Mert a legtöbb nemzetközi szervezetben nem kapnak szerepet keresztény emberek. Sem az egyes fontos politikai, társadalmi intézményekben, sem a médiában sem képviselteti magát súlyának megfelelően a keresztény világ, hiszen ahhoz képest, hogy a kereszténység a legnagyobb világvallás, melynek 2020-ban világszerte mintegy 2,6 milliárd híve volt, ami a világ népességének kb. 33%-át teszi ki. Nos, ehhez képest például a médiumokban ez az arány egyáltalán nem létezik. Mindenki láthatja, a hangadó médiumokban kevés a mélyen vallásos, Krisztus tanítása szerint élő ember. Az Aid to the Church in Need nevezetű nemzetközi katolikus jótékonysági szervezet jelentése szerint a keresztények vallási indíttatású etnikai tisztogatása olyan súlyos, hogy egy évtized alatt kipusztítják őket a Közel-Keleten. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter nagyon pontosan fogalmaz, amikor azt mondja: „A nemzetközi közösségnek kutya kötelessége lenne felszólalni, és fellépni a közel-keleti keresztény közösségek érdekében üldöztetésük ellen.” Ami eddig történt Közel-Keleten a keresztények védelmében, az minden volt, de védelemnek egyáltalán nem nevezném. Inkább szégyennek, vagy szégyentelinek.

Molnár Pál

gondola