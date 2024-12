Információs háború hazánk ellen

Ehhez a tényfeltáró újságírás kevés, itt hatóság kell.

2024. december 9. 17:49

populismstudies.org

Fakenews, hogy Magyarországra érkezett Bassár el-Aszad. A (...lap...) fakenews-ához használt fotó egy 2012-es cikkből való – írja a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, egy háború eszkalációjának számít az is, ha információs háborúval egészítik ki. Kiknek lehetett érdeke, hogy hazánkat belekeverje a szíriai fegyveres harcba?

– Ismerjük azokat a nyugati és hazai balliberális köröket és politikusokat, akiknek érdeke fűződik a szuverenista magyar kormány megrágalmazásához és lejáratásához. A bizonyos orgánum is ezekhez kötődik. Ez a sajtótermék a nevében ugyan magyar, de a szó jó értelmű jelentéséhez körülbelül annyi köze van, mint egy hasonló nevű pártelnöknek, aki erővel elveszi, majd a Dunába dobja más ember mobilját, a magáéval meg lehallgatja saját feleségét.

Nem tudjuk, hogy a menekülő Aszad szír elnök Ferihegyre érkezésének elképesztő álhíre honnan ered, de a közlés miatt a sajtóorgánum lett az elkövető. Amikor kiderült a tévedés, a lap elismerte a hibáját és bocsánatot kért az olvasóitól, de azért ezt az ügyet nem lehet könnyedén szőnyeg alá söpörni. Nem lehet, mert azt egy kezdő lapszerkesztő is tudja, hogy az ilyen súlyú hírek és információk forrását fokozottan kell ellenőrizni, mivel egy újság számára mindennél fontosabb a hitelesség. A megveszekedett politikai irányultság, illetve a minden áron való szenzációhajhászás persze komoly csapdákat rejteget, és a kormányellenes újság most belefutott egy ilyenbe.

– A repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szír felségjelzésű gépet − közölte vasárnap az MTI-vel a Budapest Airport. Azt írták, határozottan visszautasítják a ... felületén december 8-án, vasárnap "Titokzatos szíriai repülőgép landolt Ferihegyen - Reuters: Aszad elmenekült" címmel megjelent cikk tartalmát. Miért lehetett fontos az eddig azonosítatlan propagandaközpontnak, hogy a magyar repülőtérről is hamis információt terjesszen?

– Az álhírnek – egy nappal korábban − azzal ágyazott meg a lap, hogy a Bloomberg hírügynökségre hivatkozva írta: „a bukás szélén álló Aszad Orbánhoz fordult”. A cikk szerint a szír elnök kapcsolatot keresett Donald Trumphoz, ezért Magyarországra küldte II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkát, akit fogadott Orbán Viktor. Aszad állítólag felajánlotta az USA-nak, hogy felszámolja kapcsolatait Iránnal, s tervei szerint Orbán Viktor ezt közli Trumppal. Nos, az újságnak innen már csak egy lépés kellett, hogy Bassár el-Aszad szír elnököt és kíséretét a Syrianair légitársaság repülőjével Budapestre reptesse, majd „ferihegyi dolgozókra” hivatkozva azt állítsa: a landolás után kivonult a Terrorelhárítási Központ, és mindenkivel titoktartási nyilatkozatot írattak alá. A cikkhez bizonyító erejű fotót is mellékeltek, amelyről viszont kiderült, hogy 2012-ben készült, méghozzá nem Ferihegyen, hanem Ankarában. Ezután a Budapest Airport közölte, hogy a történetből semmi nem igaz, az MTI pedig – hivatkozva a TASSZ-ra és a RIA Novosztyi hírügynökségekre – Aszad és családtagja Moszkvába érkezéséről tájékoztatott. Vagyis a lap súlyosan melléfogott.

Bánó Attila – archív

– Miért fontos, hogy pontosan, személyre szólóan derítse ki a magyar hatóság, hogy kik szervezték az információs műveletet?

– Nem tudom, felderíthetők-e az elkövetők, azonban fontos lenne nyakon csípni őket, mert az is elképzelhető, hogy ennek az ügynek a szálai határon túlra nyúlnak. A balliberális oldal előszeretettel hivatkozik a sajtószabadságra, de az efféle álhíreknek, a magyar kormánnyal kapcsolatos dezinformációknak nemzetbiztonságot veszélyeztető kihatásai is lehetnek. A szíriai helyzet egyébként az ilyen álhírek nélkül is bonyolult, nehezen áttekinthető. A végkifejlet még messze van, és nem lehet tudni, hogy ki nevet, illetve szomorkodik a végén. Most úgy tűnik, hogy Aszad és az oroszok kiszorulnak a pályáról, viszont itt vannak az irániak, az izraeliek, a törökök, az amerikaiak, a kurdok és persze a radikális szír lázadók. Biztonságpolitikai szakértő legyen a talpán, aki e pillanatban érdemi jóslásokba mer bocsátkozni. Az újság botránya ehhez képest eltörpül, viszont eszünkbe juttatja a régi mondást: aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Molnár Pál

gondola