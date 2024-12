Korrupcióban vergődik az EU - Videó

Miért is küzdenének a saját korrupciójuk ellen? Másokra mutogatnak, és kórusban bégetnek a gazdi kottájából. Túlélési ösztönük a tökélyre fejlesztve – jellemzi az Európai Unió vezetőit az Európa-érmes újságíró.

Utoljára frissítve: 2024. december 10. 18:00

2024. december 10. 17:20

Rendőrségi kocsi az Európai Parlament épületénél 2024 májusában – arabnews.pk

Az államoknak határozott lépéseket kell tenniük a korrupcióval szemben a demokrácia védelme érdekében - közölte a 46 tagországot számláló Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) a korrupcióellenes világnapon hétfőn. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, külső megfigyelők szerint az Európai Unió számára a legnagyobb kihívás: meg tud-e küzdeni a szervezetet elöntő korrupcióval. Programjában azonban ez a pont nem szerepel. Az EU egyik első számú vezetője 20 milliárd eurós sms-botrányban vergődik, és esze ágában sincs tisztázni magát. Miért tudjuk, hogy noha az EU a korrupciótól szét fog mállani, ám nem fog felrobbanni: a korrupt vezetők még évekig húzzák a luxusjövedelmet az adófizetőktől?

– Miért küzdenének saját magukkal? Ne legyenek illúzióink, sokáig fogják húzni, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy ezt a maffiaszerű képződményt (is) a pénzvilág uralja. Minden egy irányba mutat: a nemes céllal alakult (mentsük meg a természetet és a Földet) zöldekből szélsőbalosok lettek, a „néppártból” a liberálbolsevikok kiszolgálója, a szocdemeket, liberálisokat nem is említve. Mind egy kompánia, amelyet egy dollárkötegekből sodort madzagon rángat a háttérhatalom. Ebbe beleférnek korrupt bűnözők ugyanúgy, mint a gyáva, áruló, jellemtelen politikusok, és mi sem természetesebb, hogy védik egymást. Miért is küzdenének a saját korrupciójuk ellen? Másokra mutogatnak, és kórusban bégetnek a gazdi kottájából. Túlélési ösztönük a tökélyre fejlesztve. És már olyan szintre értek a pofátlanságban, hogy nyíltan a szemünkbe röhögnek, a kérdésekre nem válaszolnak, a törvényeken kívülinek tartják magukat, miközben másokat, a sorból kilógókat vegzálják. Nem véletlen, hogy platószónokuk is beállt ebbe a kórusba – innen buzog a forrás, és itt kap menedéket és felmentést a haramiáskodásukra. Addig így lesz, amíg az európai emberek sanyargatása el nem éri a tűréshatárt (magyarán: míg teljesen ki nem rabolják őket), és végre felnyílnak a fősodratú média által elhomályosított, félrevezetett szemek.

idea.int

– Egy görög EP-képviselőnő lakásában több bőröndnyi bankjegyet találtak a belga rendőrök, ezekről a fényképeket azonnal közzé is tették, hogy az EU csúcsvezetősége ne tudja eltüntetni a korrupciós bűncselekmény nyomait. Mégis a csúcsvezetőség diadalmaskodott, a görög bűnözőt kiengedték a fogdából, és ügye elsikkadt. Félmilliárd ember mit tehet azért, hogy az őket irányító bűnbanda keresztapáinak (és -anyáinak) arcáról lehervadjon a torz mosoly?

– Az Eva Kaili-féle eset több mint gyanús. A nagy kábítószeres küldeményeket és csempészeket is leggyakrabban „fülesek” alapján szokta a rendőrség elfogni. Nehezen képzelhető el, hogy a belga rendőrök csak úgy, véletlenül elkapnának egy EP-képviselőt bőröndnyi készpénzzel. (Megjegyzem: jómagam évekkel ezelőtt – de rég volt, istenem – ötszáz eurós bankjeggyel próbáltam fizetni egy pozsonyi boltban, jó hogy kommandósokat nem hívtak rám.) Ezek az esetek arra szolgálnak, hogy a nagyobb, húszmilliárd eurós halakról eltereljék a gyanút. Ez régi trükk. Aztán az elv- és bűntársai utána nyúlnak, és kimosdatják a kakiból az illetőt. (Még jó, hogy nem fizetnek szegénykémnek kártérítést az uniós adófizetők zsebéből.)

greco

– Maga az állítólag a korrupció ellen küzdő GRECO sem tesz semmit a valódi, milliárdos korrupciók ellen. Csak gyávák, vagy ők is korrumpálódtak, vagy más oka van butaságuknak, bénaságuknak, mi az?

– Szegény görög festő, így visszaélnek a nevével! Amúgy a fenti, Kaili-féle eset kapcsán az jut eszembe, hogy határtalan pofátlanságukban éppen egy görög illetőségű bűnbakot toltak elénk szemellenzőnek. Lehet, hogy ez már összeesküvés-elmélet? De hát mit gondoljunk például Didier Reynders esetéről, akit most úgy vádolnak pénzmosással, hogy (micsoda stílusbravúr!) ő volt az Európai Bizottság igazságügyi biztosa! S talán még azt sem felejtettük el, hogy Věra Jourovát, mielőtt az EB alelnöke, az „értékek és transzparencia” biztosa lett, egy repülőgépről rángatták le a cseh szervek, és tartották vizsgálati fogságban. EU-s karrierje csak ezek után ívelt fölfelé. Jobb helyeken így megy ez, az európai választópolgár meg csak ámul és bámul. Néha eszébe juttatják, mikor van „a korrupcióellenes világnap”. Hátha megfurdalja kissé a lelkiismerete a szegény párát.

Molnár Pál

gondola