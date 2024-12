Az Európai Unió teflon ábrázatai

2024. december 25. 17:08

Teflon Didiernek is hívják – Kép: magyarnemzet.hu

Didier Reynders éveken keresztül "adott leckéket jogállamiságból és a korrupció megelőzéséből", mire kiderült, hogy a gyanú szerint millió eurós nagyságrendben moshatott tisztára pénzeket. A Patrióták Európáért EP-frakció vitát kezdeményezett az ügyről, de "a néppárti és baloldali koalíció" ezt megakadályozta. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírót kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, miután mentelmi jog mögé bújt köztörvényes bűnözők ülnek és szavaznak az Európai Parlamentben, a vezető testület megakadályozta egy korrupciós ügy feltárását. Ugyan tankokat küldött Magyarországra, majd Csehszlovákiába, de ennyire nyíltan bűnözőpárti még a Kreml sem volt a kommunista évtizedekben. Miért jut eszünkbe újra és újra a régi unió és a mostani unió összehasonlítása?



– A moszkvai unió és a brüsszeli unió között alig van lényegi különbség. Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse univerzálisan mutatott rá az aljas zsarnoki rendszer természetére, de az újmarxisták, liberálbolsevikok által uralt EU ugyanazokat a jegyeket viseli magán: aki nem velünk, az ellenünk. A tankokig ugyan még nem jutottunk el, de a guruló dollárok szimbolikája itt is megjelent, látjuk a Reynders-féle példákon, hogyan élnek egyes „elvtársak”, miközben a párt (bocsánat, az unió) egységéről papolnak. Meg „európai értékekről”, „jogállamiságról” és ehhez hasonló, identifikálhatatlan és hazug premisszákról.

– Hisztériáznak a jogállamiság ügyében, majd kiderült róluk, hogy durván belerúgva a jogállamiságba: pénzt mosnak ipari méretekben. Noha felfordul a gyomrunk már sokadszor, miért érezzük egyre erősebben, hogy ez a reagálás egy idő után kevés lesz?

– Ahogyan a nagy dumás Magyar Péter megmondta: az Európai Unió egy kifizetőhely, ahol semmi munkáért eurók tízezreit lehet keresni. Plusz a juttatások, plusz a sikkasztások, plusz a „lobbizásból” leeső potyadék. Mindehhez járul bónuszként az a mentelmi jog, amely a bűnözőket védi és a köztörvényes bűnözést. Többen elmondták már, hogy az Európai Parlamentbe és a Bizottságba Európa politikusainak a selejtje kerül, bukott nemzetállami képviselők és levitézlett egykori miniszterek, miniszterelnökök, gátlástalan karrieristák, s újabban rovott múltú (és jelenű) politikusok gyűjtőhelye lett. A régi modell itt hatványozottan érvényesül: a tehetséges embereket vagy le kell nyomni, vagy korrumpálni kell, hogy ne nőjenek a vezetők fejére, akik a nagy rablást végzik. Orwell, Ionesco, de akár Moliére is forog a sírjában. A remek pedigrére pedig nemrég hozott fel példát a sajtó, megszellőztetve Von der Leyen bizottssági elnök és Kaja Kallas alelnök családi múltját.

A Katar-gate lebukottjai – euronews

Ennél is szörnyűbb, hogy a mi megkérdezésünk nélkül, a mi adóinkból folytatnak egy reménytelen háborút, egy ugyancsak velejéig korrupt országban. Miközben eszelősen nyomják a háborús uszítást, az ember nem tud másra gondolni, mint hogy ez az uniós vezetők számára is óriási üzlet. Elnézem Von der Leyent, milyen sátáni mosollyal ágál a pulpituson, és arra gondolok, hogy ez a nő tulajdonképpen háborús bűnös. Nem de jure, de az erkölcs és a tisztesség szempontjából mindenképpen, hiszen tudjuk, hogy ezer fiatalember hal meg naponta – miattuk is – értelmetlenül. Ki fog mindezért felelni? Vlagyimir Putyinra kenik az egészet?

– Werbőczy még leírta, hogy a jognak és az erkölcsnek összhangban kell lennie, mára azonban az erkölcs az Európai Parlamentben már nyomokban sincs jelen. Miért tudjuk, hogy ez a testület ennek ellenére fennmarad, és emészti az európai adófizetők eurómilliárdjait?



Az ő idejében az erkölcs még része volt a politikának, a törvénykezésnek – wikipedia

– Azért marad fenn, mert holló a hollónak nem vájja szemét. Az erkölcsnek itt már rég nincs szerepe, tulajdonképpen azóta, hogy kikezdték az egyházat, a jog pedig csak annyit ér, amennyi érvényesíthető belőle. Ha egy vezető (Leyen) megteheti, hogy egyszerűen nem veszi figyelembe az ellene felhozott (inkább elsuttogott) vádakat, ott az egész struktúrával van baj. Az egész bagázs egyszerűen elszámoltathatatlan, s ilyen talán sehol a világon nincs, csak Brüsszelben. Az egész Uniót át kéne gombolni, összehívni a konventet. Persze csak akkor, ha majd a jobboldali vezetők végre felfogják, hogy csak akkor lesz súlyuk, ha összefog minden patrióta. Miközben a jobboldali, szuverenista, nemzeti értékeket valló pártok piszlicsáré különbözőségek miatt nem képesek összefogni, a liberálbolsevik társaság nem szégyell minden szeméttel összefogni a hatalma megtartásáért. Még akkor is nehéz lesz ezt az Augiász-istállót kiganajozni. Addig ezek az utonállók szemberöhögnek bennünket, és tovább szegényítik, rabolják ki az európai polgárokat, és veszik el generációktól egy élhetőbb Európa reményét. Mellesleg a kérdésben említett Werbőczy idejében Európa még keresztény volt, ma hitetlen, hiteltelen és hazug.

Molnár Pál

Gondola