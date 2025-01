A magyar Hold-kutatás sikere

Az Európai Űrügynökség történelmi szerződést kötött a Puli Space Kft-vel: a világon először holdi kutatási adatokat vásárol egy kereskedelmi holdi küldetés, az Intuitive Machines IM-2 misszió keretén belül.

2025. január 15. 14:30

Az Intuitive Machines második holdi küldetésén (“IM-2”), amely legkorábban várhatóan 2025 február végén indulhat, a Puli Space Technologies NASA-díjjal

elismert miniatűr neutron spektrométere, a Puli Lunar Water Snooper (PLWS) is a fedélzeten lesz.

A készülék a Hold déli sarkvidéki területén vízjégre vonatkozó adatokat fog gyűjteni. Az Intuitive Machines rakétameghajtású drónján, a Micro Nova Hopper-en elhelyezett PLWS többek között egy „Permanently Shadowed Crater” (állandóan árnyékos kráter) területéről is minden idők első közvetlen felszíni mérési adatait szolgáltathatja. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Puli Space történelmet írt, amikor aláírta az első adatvásárlási szerződést egy kereskedelmi mélyűri küldetéshez kapcsolódva.

Magyar tudás az univerzumban – www.preshaz.eu

A Hold az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapott. Miután India (Chandrayaan 3, 2023) és Japán (SLIM, 2024) is sikeresen végrehajtott holdi küldetéseket, már öt ország landolt a Holdon, míg a houstoni székhelyű Intuitive Machines magánvállalat 2024 februárjában juttatott épségben űreszközt a Hold felszínére, megelőzve az izraeli Beresheet (2019) és a japán Hakuto-R (ispace, 2023) privát küldetéseket. Az Egyesült Államok és Kína is dolgozik az állandó emberes jelenlét biztosításán a Holdon, amit jelentős magánszektorbeli befektetések is támogatnak, így a Hold egyre inkább érdekes célponttá válik a gazdaságilag fenntartható űrtevékenység számára is.

Az egyik kezdeti feladat a születő ciszlunáris gazdaságban az erőforrások helyben történő lehetséges felhasználásának igazolása. Az egyik legígéretesebb potenciális erőforrás a vízjég, mivel a fenntartható holdi vízkinyerés – más erőforrások, például oxigén kinyerésével együtt – katalizálhatja az állandó holdi bázisok létrehozását, valamint elősegítheti egy megfizethető ciszlunáris és mélyűri szállítórendszer kiépítését, amely fenntarthatóbbá, hatékonyabbá és

elérhetőbbé tenné az űrutazásokat. Azonban az első lépés a lehetséges lelőhelyek feltárása: szükség van „... annak jó, kvantitatív megértésére, hogy hol találhatóak az erőforrások, mennyi van belőlük, milyen más összetevők találhatók ott, mennyire nyerhetők ki, és mennyit érnek a termékek” (lásd: C. Neal et al, The Moon needs an international lunar resource prospecting campaign; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576523005842?via%3Dihub).

Korábbi, Hold körüli pályáról végzett mérések több közvetlen tudományos bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy hidrogén (H2O és OH molekulák formájában) található a Hold felszínén, de az eloszlása jelentősen változik. Ezen adatok térbeli felbontása azonban nem elegendő a potenciális bányászati helyek meghatározásához, így szükség van a vízjég helyi koncentrációinak feltérképezésére a felszínen.

A neutronspektroszkópia (amelyet az említett mérésekben is használtak) kulcsfontosságú módszer a hidrogén (és így közvetve a vízjég) koncentrációjának meghatározásához a holdi talaj, az ún. regolit felső egy méteres rétegében. A magyar Puli Space Technologies és az Intuitive Machines együttműködése az első kísérlet a vízjég-koncentráció feltérképezésére a Hold felszínén. Az Intuitive Machines kereskedelmi küldetése során a Puli Space NASA-díjas miniatűr neutron-spektrométerét, a Puli Lunar Water Snooper-t (PLWS) alkalmazzák, amely mindössze 10x10x3,4 cm méretű és alig 400 gramm tömegű. Ezt a készüléket az Intuitive Machines Micro Nova Hopper nevű egyedülálló autonóm rakétameghajtású drónján helyezték el. A drón a Hold déli sarkvidéke körüli állandóan árnyékos területek környezetét fogja kutatni, és elsőként tervez leszállást egy ilyen árnyékos kráterben.

Az Európai Űrügynökség Holdkutatási Irodája felismerte az adatgyűjtés fontosságát, és történelmet írt, amikor aláírta az első mélyűri kutatás-adatvásárlási szerződést a Puli Space Technologies-szel. Ez a mérföldkő a magánszektor űrkutatási tevékenységeinek fejlődését és az állami ügynökségek és magánvállalatok közötti jövőbeli partnerségek előkészítését is elősegíti. Az ESA szorosan együtt fog működni a Puli Space csapatával az adatok elemzésében és szabványosításában; ezek később nyilvánosan is elérhetőek lesznek.

„Büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk” – mondta Dr. Pacher Tibor , a Puli Space Technologies alapítója. „A nemzetközi elismerés fontos számunkra, mivel elősegíti a további munkánk tervezését és validálását. Különösen izgatottak vagyunk, hogy az ESA is csatlakozik hozzánk az Intuitive Machines küldetésében, hogy elérjük a Hold déli sarkvidékét, és méréseket végezzünk egy ún. 'állandóan árnyékos kráterben', amelynek hőmérséklete mínusz 200 Celsius-fok körül mozog. Emellett szeretnénk kidolgozni az első mélyűri adatértékesítési folyamat további részleteit is az ESA-val, ami referencia lehet a jövőbeli tevékenységekhez.”

„Az Intuitive Machines büszke arra, hogy elősegítheti a kereskedelmi holdkutatás előrehaladását azzal, hogy biztosítja azokat az alapvető szállítási, mobilitási és adatátviteli szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a merész holdbéli ambíciók valósággá váljanak” – mondta Trent Martin, az Intuitive Machines űrkutatási rendszerekért felelős alelnöke.

„A Puli Space Technologies-szel való partnerségünk, amelynek keretében a Puli Vízszimatolóját a Micro Nova Hopper fedélzetén a Holdra szállítjuk, remek példa arra, hogyan támogathatják az ilyen infrastrukturális megoldások a Hold egyik legnehezebb környezetében végzett úttörő kutatásokat.

Az értékes adatokat, amelyeket az állandóan árnyékos régiókból gyűjtünk, visszaküldjük a Földre az Európai Űrügynökség számára, ezzel bővítjük a holdi felfedezések lehetőségeit és hozzájárulunk a jövőbeli holdi kereskedelmi partnerségek megalapozásához.”

James Carpenter, az ESA Holdkutatási Irodájának vezetője megjegyezte: „Lenyűgöző látni, milyen messzire jutott a Puli Space és az Intuitive Machines a misszió előkészítésében, hogy képesek legyenek létrehozni ezt az egyedülálló adatcsomagot. Nagyon várjuk már a küldetést, és kíváncsian figyeljük majd, mit árulhatnak el számunkra ezek az adatok a víz természetéről a Holdon.”

A Puli Space Technologies-ról

A Puli Space Technologies Kft. egy budapesti székhelyű űrtechnológiai cég, mely 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy a gyorsan növekvő magán Hold-ipar részévé váljon. A Puli Space Technologies egy olcsó, könnyű, egyedülálló mobilitási képességekkel rendelkező holdjáró rover, valamint mérőeszközök fejlesztésén dolgozik, melyek képesek túlélni a szélsőséges holdi környezetet, holdi erőforrásokat felfedezni, valamint segíteni azok holdfelszíni hasznosítását.

A Puli Space Technologies csapata köszöni a PLWS technológia és küldetés fejlesztéséhez nyújtott támogatást önkénteseinek, valamint nemzeti és nemzetközi partnereinek: PCB Design Kft., Szántó Pénter (FPGArt Kft., BME MIT oktató), Nanosensors Lab (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont), Elektromont Kft., Kiskutya Kft., Concorde MB Partners, Sigma Technology Hungary Kft, Tuxera Hungary Kft. és a CERN Radiation to Electronics (R2E) csoportja.

Weboldal: https://pulispace.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pulispace

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/puli-space/

YouTube: https://www.youtube.com/user/pulispace

Az Intuitive Machines-ról



Az Intuitive Machines egy sokoldalú űrkutatási, infrastrukturális és szolgáltatási vállalat, amely azzal a céllal dolgozik, hogy alapvetően meghatározza a ciszlunáris gazdaságot. 2024-ben a vállalat Nova-C osztályú holdi leszállóegysége, az Odysseus, sikeresen leszállt a Holdra, ezzel 1972 után visszajuttatta az Egyesült Államokat a Hold felszínére. A vállalat termékei és szolgáltatásai négy űr-üzleti egységén keresztül érhetők el.

gondola