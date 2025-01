Rétvári Bence: 268 iskolát ért bombafenyegetés

"Jelen pillanatban sehol nincs olyan helyzet, hogy közvetlenül bombamerényletnek a veszélye fennállna" - fogalmazott az államtitkár, megjegyezve, az utóbbi időben a Nyugat-Európában végrehajtott merényletek miatt azonban minden bejelentést komolyan kell venni és ki kell vizsgálni.

2025. január 23. 16:32

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által közzétett képen egy rendőr átvizsgál egy tantermet egy tatai iskolában 2025. január 23-án. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a reggeli bombafenyegetésben. Az ORFK közleménye szerint valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. MTI/ORFK

Országosan 268 oktatási intézmény érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben, ebből 245 budapesti, 23 pedig vidéki iskola - jelentette ki a 11.30 órai adatok alapján Belügyminisztérium parlamenti államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatón, Budapesten.

Rétvári Bence elmondta, minden budapesti tankerületbe, illetve az ország összes tankerületeinek több mint harmadába érkezett ilyen fenyegetés.

A politikus közlése szerint a hatóságok fellépése nyomán az országban minden diák és tanár biztonságban van; a bombafenyegetéssel érintett összes helyszínre kivonul a rendőrség és szavatolja az ott dolgozók és tanulók biztonságát.

Hozzátette: a köznevelési államtitkár körlevélben kérte az oktatási intézmények vezetőit arra, hogy alaposan nézzék át elektronikus levelezésüket és amennyiben fenyegető e-mailt találnak, azonnal értesítsék a rendőrséget. Hangsúlyozta: a rendőrség minden erőforrást biztosít az épületek átvizsgálásához, és ennek során számítanak az intézményi dolgozók, a tanárok segítségére, helyismeretére is. Vagyis a rendőrség nem fejezi be csütörtökön a munkát addig, amíg át nem vizsgálnak minden érintett épületet.

Bombafenyegetés - Ellenőrzés az iskolákban

Valamennyi fenyegető levél ugyanazon e-mail-címről érkezett, nagyon hasonló tartalommal - közölte.

Rétvári Bence ismertetése szerint az ügy kivizsgálása érdekében irányító törzset hoztak létre a többi között a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Rendőr-főkapitányság részvételével. A törzs folyamatosan értékeli a beérkező információkat.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy hasonló típusú fenyegetések korábban más országokban, így Bulgáriában, Csehországban és Szlovákiában is történtek. Szlovákiában hasonló iszlamista szöveget tartalmazó fenyegetések érkeztek az oktatási intézményekbe. Éppen ezért a magyar rendőrség felvette a kapcsolatot mindhárom ország hatóságaival az információmegosztás, illetve a nyomozás hatékonyságának növelése érdekében. Továbbá a magyar hatóságok azonnal felvették a kapcsolatot az Interpollal.

Ez annál is inkább szükséges, mert a bombafenyegetést tartalmazó szövegen érezhető, hogy nem magyaros nyelvezettel fogalmazták - mondta.

Tata, 2025. január 23. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által közzétett képen egy rendőr átvizsgál egy tantermet egy tatai iskolában 2025. január 23-án. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a reggeli bombafenyegetésben. Az ORFK közleménye szerint valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. MTI/ORFK

Felhívta a figyelmet: a korábbi hasonló, fenyegető e-mailt tartalmazó esetekben, szinte mindig elfogták a hatóságok a tettest, ezért most is abban bízik, hogy megtalálják az elkövetőt vagy elkövetőket. Ennek érdekében az országos rendőrfőkapitány minden vármegyei bűnügyi főkapitány-helyettes számára soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő, az e-mailek elemzése elkezdődött, illetve elemzik a fenyegetett intézmények körüli térfigyelő kamerák felvételeit is. A nyomozás közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt indult el, ami súlyos szabadságvesztéssel büntethető - emelte ki.

"A kormány számára az a legfontosabb, hogy minden magyar gyermek, akit bevittek az iskolába, biztonságban legyen, és arra törekednek, hogy pénteken biztonságosan folytatódhasson a tanítás az intézményekben" - fogalmazott Rétvári Bence.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője elmondta, hogy minden magyar diák és tanár biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra.

"Az eddig átvizsgált épületekben nem találtunk robbantásra alkalmas eszközt vagy robbanószert, ez is azt támasztja alá, hogy a több száz címre kiküldött, azonos szövegű e-mailben foglaltak valószínűleg alaptalanok" - fogalmazott.

A szóvivő szerint minden magyar rendőr rendelkezik azzal a képességgel, hogy a helyszínen megállapítsa: "fennáll-e robbanószer vagy robbantásra alkalmas eszköz jelenlétének a kockázata". Amennyiben egy tárgy felkelti a gyanút, akkor értesítik a bombakutató képesítéssel rendelkező kollégájukat. Amennyiben pedig valóban robbanóanyagot találnak, akkor értesítik a tűzszerészeket, akik elhárítják a veszélyt - sorolta.

Megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda által megkezdett nyomozás során felvették a kapcsolatot az Europollal és azon külföldi országok rendőrhatóságaival, ahol hasonló bűncselekmények történtek, így a lehető leghatékonyabb lehet a nyomozás.

"Azt szeretném üzenni minden diáknak és minden iskolában dolgozó tanárnak, hogy biztonságban vannak, és a rendőrség mindent elkövet azért, hogy ez a jövőben is így legyen" - fogalmazott végül a sajtótájékoztatón Gál Kristóf. fogalmazott az ORFK szóvivője.

MTI