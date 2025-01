NATO-terv: Tovább gazdagítani az amerikai hadiipart

Az orosz-ukrán háborún busásan meggazdagottt amerikai hadiiparba tovább öntené az európai adófizetők pénzét a bukott holland miniszterelnök. Mark Ruttét meg kell állítani.

2025. január 27. 19:37

A német Leopard harckocsi nem felel meg a miniszterelnökként megbukott NATO-főtitkárnak, neki amerikai kell: a tagállamok az amerikai fegyvergyárosok zsebét tömjék – Kép: honvedelem.hu

Eszébe sem jut, hogy van francia, német hadiipar, svéd repülőgépipar. Kizárólag az amerikaiaknak akar fizetni. Mark Rutte, holland miniszterelnökként csúfosan megbukott NATO-főtitkár a davosi Világgazdasági Fórumon kijelentette, hogy Európának kell átvállalnia az Ukrajnának szánt amerikai fegyverek finanszírozását – írta meg az Ukinform. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, Mark Rutte mint holland miniszterelnök szánalmasan megbukott, de hogyan bukhatott fölfelé: a NATO-főtitkári bársonyszékbe?

– Mark Rutte NATO-főtitkár szavait nehéz higgadtan elviselni. Azért emlékeztessünk rá, az egykori holland miniszterelnök úgy lett a NATO főtitkára, hogy kormánya bukása után tavaly nyáron kijelentette: távozik a politikából. Ennyit a szavahihetőségéről. Egyébként nőtlen, gyermektelen, mondhatni, se kutyája, se macskája. Talán ezért is lehetett a legalkalmasabb személy, aki vezetheti az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét. Mondott ő Davosban olyat is, hogy „ha Ukrajna veszít, akkor a NATO elrettentő erejének helyreállítása érdekében sokkal magasabb árat kell fizetni, mint amit jelenleg a kiadásaink és az ipari termelésünk felpörgetése szempontjából tervezünk.” A fickó tehát pörögni szeretne, és nem igen aggasztják a jövő veszélyei. Tervezünk, mondja királyi többest használva, miközben liberális individualista, és azt is tudjuk, hogy a NATO főtitkára legfeljebb arról dönthet egy személyben, hány guriga vécépapír legyen a brüsszeli székház piszoárjaiban.

– Ámbár hazájában sokan pszichopatának gondolják a volt kormányfőt, újabb hivatkozásai az infantilizmus tüneteit mutatják. Mekkora a kockázat?

– Köztudott, hogy a NATO védelmi szövetség (amely a szervezet tagállamait hivatott megvédeni), és nem világcsendőr, így Ukrajna és Oroszország háborújához az ég világon semmi köze. Azt csak ez a bábfigura képzelheti, aki valóban lehet infantilis, de inkább cezaromán (lásd értelmező szótár: „hatalmaskodásra, parancsolgatásra, a hatalom adta lehetőségek önkényeskedő s nagyzoló kiélésére, élvezésére irányuló beteges hajlam”), durva egyszerűséggel, egy barom. Arany János után: igen jámbor fajta, ugyanakkor – ki tudja, mit hoz a jövő – ha például Donald Trump kiléptetné az USA-t a szervezetből, kíváncsi lennék, mihez kezdene ez a pojáca. Hogy csücsülne elkámpicsorodva a kis homokozója kupacán, mint akinek elvették a kislapátját.

– Miért lehetnénk nagyobb biztonságban, ha egy mentálisan rendezett ember ülne a NATO főtitkári pozícióban?

– Rutténak abban igaza van, hogy „Ukrajna még mindig közelebb van Európához, mint az Egyesült Államokhoz”. Ugyanakkor Oroszország is közelebb van hozzánk. Éppen ezért kellene Rutte „elrettentő erejét” bevetni a béke érdekében, és nem az amerikai fegyverlobbit kiszolgálni. Európai polgárként kikérem magamnak (és gondolom, sokmillió ember gondolja így), hogy a jövőnkre licitálgasson, ha már a saját gyermekét, unokáját nem tudja hadra fogni. Ám amíg a (természetesen nem létező) háttérhatalom mozgatja a Rutte-féle marionett-figurákat, sajnos nem remélhetjük, hogy az észérvek és az egészséges életösztön felülírják a kilóra megvásárolt, áruló senkiháziak bankszámláit.

Molnár Pál

Gondola