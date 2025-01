A baloldal levelező tagozata

2025. január 30. 13:59

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért,

nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tényleg minden egyházi személyt ellenőriznek, aki

gyerekek közelében dolgozik?"

Tisztelt Miniszter Úr!

K/10613. számon és "Tekintve az elmúlt évek vagy inkább évtizedek eseményeit, nem gondolja,

hogy szükséges lenne, hogy a gyerekekkel kapcsolatba kerülő egyházi személyek is átessenek a

kifogástalan életmód vizsgálaton?" címmel adtam be önnek írásbeli kérdést. A kérdésre azt

válaszolta, hogy az egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézményekben is megtörtént a

kifogástalan életmód vizsgálat.

A kérdésem azonban nem erre irányult, hanem arra, hogy olyan egyházi személyeket is vizsgálnake, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülnek gyerekekkel.

Emlékeztetni szeretném Önt arra, hogy a 444.hu internetes portál még 2018-ban „Szexuálisan

zaklatta két diákját a tatabányai hittantanár” címmel számolt be egy megdöbbentő esetről:

„Az RTL Klub Híradója számolt be arról, hogy egy tatabányai hittantanár megpróbált szexuálisan

molesztálni fiatal lányokat.

A tatabányai Törvényszék szóvivője a híradónak elmondta, hogy egyiküket arra kényszerítette, hogy

vetkőzzön le, a másikat pedig a nadrágjához húzta. Amikor a gyerekek szerették volna elhagyni a

termet, azt nem engedte, visszahúzta őket. Jelenleg személyi szabadság megsértésének bűntettével

gyanúsítja a tanárt a nyomozóhatóság.

(...)

A férfi március óta heti egy órában tanított az iskolában, de nem az iskola megbízásában: az egyház

választja ki és bízza meg azokat az oktatókat, akik a hittant tanítják.”

2019-ben szintén a 444.hu portál számolt be arról, hogy „Hat év börtönt kapott a tatabányai

hitoktató, aki alsós diákokat molesztált”:

„A nyomozás feltárta, hogy a hitoktató a számítógépen több száz, kiskorúakról készült fotót, illetve

videofelvételt tárolt, amelyek a nemi vágy felkeltésére szolgáltak.

A férfit véglegesen eltiltották olyan foglalkozás gyakorlásától, amelyben 18 évesnél fiatalabbak

felügyeletét, gondozását végezhetné. A férfi a büntetés kétharmad részének letöltése után

bocsátható feltételes szabadlábra.”

És ezután jön az, ami miatt elengedhetetlen, hogy a hittant tanító egyházi személyeket is

ellenőrizzék:

„A férfit korábban a bíróság szemérem elleni erőszak miatt szabadságvesztésre ítélte, mert éveken

keresztül szexuálisan kihasználta 12 éven aluli nevelt fiát. 2015 márciusában szabadult feltételes

kedvezménnyel. A botrány után a Tatabányai Tankerületi Központ azt állította, hogy nem tudtak a

férfi előéletéről, mert nem az iskola alkalmazásában állt, hanem az egyházmegyéében.”

Kérdezem Önt:

Tényleg minden egyházi személyt ellenőriznek, aki gyerekek közelében dolgozik?

Budapest, 2025. január 28.

Tisztelettel:

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció

lktatószám: PSÁT-PF/3 0/2/2025

Dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő részére

Demokratikus Koalíció képviselőcsoportja

Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. (8) és (9) bekezdésében foglaltak

szerint a nemzetpoliükáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért

felelős miniszterhez intézett „Tényleg minden egyházi személyt ellenőriznek, aki gyerekek

közelében dolgozik?” című, 1(110625. szárad írásbeli kérdésére a hivatkozott törvény 42. *

(2) bekezdése alapján a következő választ adom.

Tényleg minden gyermekek közelében dolgozó egyházi személyt pontosan ugyanúgy

ellenőriniek, mint minden gyermekek közelében dolgozó világit. Miért gondolja, hogy itt az

illető kánonjogi státusza releváns lenne?!?

Budapest, 2025. január 30.

Üdvözlettel:

dr. Semjén Zsolt

gondola