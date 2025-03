Tóth Alex a keretben

A Fradi középpályásának nemcsak a keretben, hanem a kezdőben is helye van - vélik külső megfigyelők a magyar válogatott lajstromát áttekintve. Tóth Alex a Fradiban végigjátssza a mérközéseket, és az utolsó percekben (is) gólpasszt ad.

2025. március 10. 22:00

A 19 éves játékos adja a fazont a csapat játékához - fradi.hu

Először kapott meghívást a magyar labdarúgó-válogatott keretébe a VfL Wolfsburgban futballozó Dárdai Bence és a ferencvárosi Tóth Alex.

Marco Rossi szövetségi kapitány, aki hétfőn a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón ismertette a névsort, a törökök elleni, jövő csütörtöki és vasárnapi Nemzetek Ligája-osztályozón 26 játékossal számol.

"Az a feladatunk, hogy megkeressük a fiatal tehetségeket. Dárdai Bence kellő rendszerességgel játszik a Bundesligában, kezdő is szokott lenni, vagy becserélik, így most jött el az alkalmas pillanat a meghívására, miután eldöntötte, hogy a magyar válogatottat választja, amit én személy szerint magától értetődőnek vettem. Tóth Alex teljesítménye pedig nagyon meggyőző volt az elmúlt hónapokban" - mondta a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, semmi gond nincs közte és a válogatottságot sérülésre hivatkozva az elmúlt két alkalommal lemondó Kerkez Milos között.

"Fizikai problémája volt, amit a klubjával egyeztetve oldott meg, szemben egy másik megoldással. Ezt tiszteletben tartottam, semmi nem változott közöttünk. Több módon beszélünk, ahogy a csapat többi tagjával is, a legutóbbi videokonferencián is jelen volt" - mondta a hatvanéves tréner, aki elárulta, kevés esélyt lát arra, hogy Kerkez posztriválisával, Nagy Zsolttal egyszerre legyen a pályán.

"Ha két játékos ugyanolyan sajátossággal bír, ugyanaz a posztjuk, akkor nehéz megoldani, hogy mindketten játszanak. Ugyanez a helyzet a kapusoknál Dibusz Dénes és Gulácsi Péter esetében. Túl rövid az idő, hogy új dolgokat és felállást gyakoroljunk be, így nem gondolhatok az összeállítás felforgatására. Elég csak a korábban elkövetett hibámra gondolni, amikor Szoboszlai a szokott helyénél hátrébb játszott Litvániában, ahol kétgólos hátrányba kerültünk egy félidő alatt."

A keretbe visszatért Szalai Attila, aki Rossi szerint végre játszik új csapatában, a Standard Liege-ben. Megjegyezte, négy meccsen szerepelt egymás után, ebből háromszor kezdőként, és bár nem érte még el a saját csúcsformáját, de szeretné kifejezni a bizalmát felé.

Hozzátette, Nagy Ádámot azért nem hívta meg, mert az utóbbi időben nem játszatják, de ha ez változik, akkor nyitva áll előtte a válogatott kapuja, akárcsak Lang Ádám előtt.

"Böde Dánielt maximálisan tisztelem, 39 évesen még mindig meghatározó játékos az NB I-ben, vezeti a góllövőlistát, de mi mást kérünk a támadóinktól, amikor a német, a holland vagy éppen a török csapat az ellenfél. Azért Arda Güler, Kenan Yildiz, valamint a két benficás, Orkun Kökcü és Kerem Aktürkoglu más színvonal, mint a magyar élvonal" - fogalmazott kérdésre válaszolva.

Nemzetek Ligája - Marco Rossi kihirdette a válogatott keretét

Budapest, 2025. március 10 Marco Rossi szövetségi kapitány (jobb) a Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésére érkezik a telki edzőközpontban 2024. március 10-én. A nemzeti csapat Törökország ellen játszik Isztambulban március 20-án. Mellette Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnök. MTI/Szigetváry Zsolt

Rossi az isztambuli első felvonáson nagyon küzdelmes összecsapásra számít, de abban bízik, hogy a nemzeti együttes történelmi, ezredik fellépése inkább plusz motivációt jelent majd tanítványai számára. Hozzátette, a két találkozó között pedig hatalmas szerepe lesz a regenerációnak, ezért örült például annak, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik hétvégén csak 45 percet kapott a Premier League-ben éllovas Liverpoolban.

A magyar-török párharc győztese a Nemzetek Ligája következő idényében az élvonalban szerepelhet, a vesztes pedig a másodosztályt jelentő B divízióban.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

védők:

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liege)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (Wolfsburg), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

támadók:

Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

MTI