Hatályba lépett az árrésstop

Zsigó Róbert elmondta: az intézkedésre azért volt szükség, mert januártól ismét emelkedni kezdtek az élelmiszerárak, leginkább azoknál az alapvető termékeknél, amelyekből a legtöbbet vásárolnak a háztartások.

2025. március 17. 13:09

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. február 25-én. MTI/Kovács Attila

Hétfőn lépett életbe az árrésstop, amely harminc alapvetőélelmiszer-kategóriánál 10 százalékban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét - közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna hétfői reggeli adásában.

A hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum tíz százalékkal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10 százaléknál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest - ismertette.

Példákat sorolva elmondta, a kiskereskedelmi láncok a beszerzési áraikra a tejföl esetében 129 százalékos, a joghurtoknál 70-80 százalékos, a tojásnál 38 százalékos haszonrést alkalmaztak, ami túlzó és indokolatlan.

A kormány a kiskereskedelmi láncokat önkéntes árcsökkentésre kérte, de a beérkező ajánlatok nem feleltek meg a kormány várakozásának és nem vezettek volna az árak érzékelhető csökkenéséhez - mondta.

Nem fogjuk megengedni, hogy azt a plusz forrást, amit az szja-mentesség kiterjesztésével vagy a 13. havi nyugdíjjal odaadunk a családoknak és a nyugdíjasoknak, azt elvigye a kereskedelemi láncok profitja - fogalmazott az államtitkár.

Az évi legalább egymilliárd forintos éves árbevétellel rendelkező vállalkozásokra kiterjesztett árrésstop május végéig marad érvényben, de ha szükséges akkor a kormány fenntartja az intézkedést ezt követően is - jegyezte meg.

Aláhúzta: kemény büntetésre számíthatnak azok a kereskedők, amelyek nem tartják be a szabályokat. Az árrésstopot minden élelmiszerre kiterjeszthetik, amennyiben a kereskedők más termékeken próbálják behozni a kieső nyereségüket - idézte a kormány korábbi bejelentését.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! adásában elmondta: a hatósági intézkedéssel a magyar kormány nincs egyedül. Európa más országaiban - Horvátországban, Görögországban, Romániában, Észak-Macedóniában - is hasonló lépéseket vezettek be.

A magyar kormány határozottan fellép az indokolatlan és túlzó áremelkedések ellen, ki fogunk állni a magyar családok és nyugdíjasok érdekeiért - hangsúlyozta Zsigó Róbert.

