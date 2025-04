Ukrajnát Oroszországgal együtt kell fölvennünk az EU-ba

Nemcsak Európa békéjét, hanem a világbékét is előmozdítaná, ha Ukrajnával együtt Oroszországot is felvennénk az EU-ba. Ehhez azonban nemcsak a kijevi korrupciót, hanem a brüsszeli korrupciót is föl kellene számolni.

2025. április 4. 08:30