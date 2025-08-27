BL-rájátszás - Qarabag-Ferencváros: 75. perc: 2:2

Az első félidőben mezőnyben valamivel jobb volt a Ferencváros, ugyanakkor az azeriek a kevés helyzetet kihasználták. A Fradi játékára a saját térfélen való infantilis labdaeladás sajnos jellemző.

Utoljára frissítve: 2025. augusztus 27. 20:13

2025. augusztus 27. 18:33

74. perc: Tóth Alex bejön Keita helyett. Josephet Gruber váltja.

73. perc: Eladtuk a labdát, Jankovic labdét szerez, kitör, mellé lő: Megúsztuk. Ha alszunk játék közben, kikapunk.

56. perc: Varga Barnabás berúgja a büntetőt: 2:2.

55. perc: Josephet megrúgját a tizenhatoson belül: tizenegyes.

46. perc: A második félidőre Levi helyett Cadu, Ötvös helyett Pesics jött be: támadóbb, kockázatosabb felállás.

28. perc: Nagy helyzetet durrantanak mellé az azeriak.

25. perc: Ötvös elengedi a csatárt, Dibusz fölöslegesen kifut, Andrade az üres kapuba lő: 1:1.

21. perc: Kanikovszki közelről a kapusba bikázza a labdát.

18. perc: Szabadrúgás beívelést Varga centikkel talpalja mellé...

12. perc: Varga beadását Joseph berúgja: 0.1

8.perc: baloldali Qarabag-helyzet, a labda elsuhan a kapu előtt, kirúgás.

A Fradi összeállítása:

Dibusz - Makreckis, Cissé, Raemaeckers, DoDowda - Ötvös, Keita - Joseph, Kanikovszki, Levi - Varga Barnabás.

Tóth Alex hiányzik a csapatból. Hajnal Tamás sportigazgató a meccs előtt elmondta: Alex éjszaka megbetegedett, de a kispadon ott ül.

A harminchatszoros magyar bajnok labdarúgócsapat ma magyar idő szerint 18.45-től a Qarabag vendégeként lép pályára az UEFA Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján. A találkozó előtti sajtótájékoztatón Toon Raemaekers és Robbie Keane osztotta meg gondolatait a sajtó munkatársaival.

- A hangulat jó a csapaton belül, ugyanolyan, mint az első összecsapást megelőzően. Mindannyian motiváltak vagyunk, egy céllal jöttünk ide, az pedig a győzelem. Egy csapatként kell küzdenünk, felkészültek vagyunk, és konkrét tervvel érkeztünk. Fontos, hogy megállítsuk az ellenfél támadóit, hiszen az első mérkőzésen sok gondot okoztak nekünk, de nem kereshetünk kifogásokat, hiszen ez már a legmagasabb szint – mondta a hátvéd.

- Egy jó ellenfél ellen lépünk pályára, már Budapesten is megmutatták, hogy milyen erősek. A Bajnokok Ligája előszobájában vagyunk, itt minden találkozón magas az intenzitás, minden játékos és edző ilyen meccseken akar részt venni. Többen is kérdezték, hogy miért nem a mérkőzés helyén tartottuk az utolsó edzést. Edzői karrierrem során soha nem tartottam edzést az ellenfél stadionjában, azért, hogy a helyiek ne lessék el a taktikánkat. Támogatom, hogy a csapatok megkapják a lehetőséget erre, de mindenkinek saját joga eldönteni, hogy él-e vele vagy sem. Ami a válogatott behívókat illeti, természetesen nagyon örülök annak, hogy ilyen sok FTC-játékosra számít a szövetségi kapitány, ez valamilyen szinten a mi munkánkat is dicséri. Varga Barnabás és Dibusz Dénes persze már egy jó ideje stabil kerettag, de külön öröm, hogy több fiatal játékosunk is szerepelhet majd a nemzeti csapatban, ami igazolja a filozófiánkat, miszerint minél több ifjú tehetségnek kell megadni a bizalmat. Úgy gondolom, hogy Gruber Zsombor, Szalai Gábor, Tóth Alex és Ötvös Bence is joggal kapott meghívót, utóbbiról pedig elmondhatom, hogy bevethető lesz holnap este. Mindenki jó fizikális állapotban van. Bár nem vagyunk könnyű helyzetben, sose adjuk fel, egy gyors góllal könnyen javíthatunk az esélyeinken. Minden egyes alkalommal, amikor hátrányban vagyunk, a 2005-ös BL-döntő jut eszembe, amelyet a Liverpool csodával határos módon fordított meg a Milan ellen. Amíg remény van, küzdeni fogunk. – tette hozzá Kean.

Kép: A hátvéd és az edző - fradi-hu

fradi.hu/gondola