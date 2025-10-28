Magyar Kupa - A Diósgyőr az első nyolcaddöntős
A Diósgyőr 2-0-ra nyert a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen a labdarúgó Magyar Kupa negyedik fordulójának nyitómérkőzésén kedd este, és elsőként a nyolcaddöntőbe jutott.
Sajbán Máté a 36. percben szerzett vezetést a borsodiaknak, majd a 69. percben is betalált, ezzel eldöntötte a továbbjutást. A nyáron a Zalaegerszegtől szerződtetett 29 éves csatár eddig nem volt eredményes a DVTK-ban.
Az élvonalbeli együttesek közül a Kisvárda, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és az Újpest már az előző fordulóban kiesett.
A továbbjutás valamennyi párosításban egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd - ha szükséges -, tizenegyespárbaj következik.
Az M4 Sport szerdán a Vasas-Mezőörs és a Ferencváros-Békéscsaba, míg csütörtökön a Debrecen-Budapest Honvéd összecsapást közvetíti élőben. A nyolcaddöntő párosításának sorsolása közvetlenül az utóbbi találkozó után lesz az M4 Sport stúdiójában.
Eredmény, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
Diósgyőri VTK - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2-0 (1-0)
szerdán játsszák:
Martfűi LSE (NB III)-Paksi FC 12.30
Debreceni EAC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II) 12.30
Majosi SE (NB III)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 12.30
Kelen SC (BLSZ I.)-Kolorcity Kazincbarcika SC 12.30
Karcagi SC (NB II)-Aqvital FC Csákvár (NB II) 12.30
FC Ajka (NB II)-Tiszakécskei LC (NB II) 17.00
Kecskeméti TE (NB II)-Tiszafüredi VSE (NB III) 17.00
Vasas FC (NB II)-Mezőörs KSE (vármegyei I.) 17.15
HR-Rent Kozármisleny (NB II)-ESMTK (NB III) 17.30
ETO FC-Pilisi LK (vármegyei I.) 18.00
Ferencvárosi TC-Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 20.00
MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 20.00
csütörtökön játsszák:
III. Kerületi TVE (NB III)-Soroksár SC (NB II) 12.30
Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 18.00
Debreceni VSC-Budapest Honvéd FC (NB II) 20.00