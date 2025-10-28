A hétvégén visszaállítottuk az órákat: íme néhány tipp, ha azóta stresszesebbnek érzed magad

Szerző: Gondola

2025. október 28. 11:06

Egy friss kutatás szerint minden hatodik ember amiatt aggódik, hogy az ébresztője biztosan a megfelelő időpontban szólal-e meg.

A hétvégén ismét megtörtént az óraátállítás. A nappalok rövidebbek lettek, az esték pedig sötétebbek és hosszabbak. Kutatások szerint a napfényes órák csökkenése hatással lehet a hangulatunkra is . Az alvási ritmus felborulása, a sötét délutánok és az egyre hűvösebb esték felerősíthetik a mindennapokban jelenlévő mikrostresszek hatását is.

Gyakori a fáradtságérzet az óraátállítás után

A mikrostressz olyan apró, gyakran ismétlődő stresszhelyzet, amely elsőre jelentéktelennek tűnhet, de ha nem foglalkozunk vele, hosszú távon negatívan befolyásolhatja a közérzetünket és mentális állapotunkat.

Az Orbit friss kutatása rávilágított arra, hogy az óraátállítást követően az emberek több mint egy tizede (12,2%) negatív érzéseket tapasztal. Minden tizedik ember szorongást (12,7%), míg 13,7% fokozott ingerlékenységet tapasztalt. A leggyakrabban említett hatás a fáradtságérzet, mivel úgy élték meg, hogy egy órával kevesebbet aludtak a rövidebb nappalok miatt – ezt a megkérdezettek csaknem negyede (22,3%) válaszolta.

Amikor arról kérdezték őket, hogy mi okozza a legnagyobb stresszt az óraátállítás kapcsán, a válaszadók 23%-a az alvás minőségének romlását, míg 16% az ébresztőóra megbízhatóságát nevezte meg problémaként.

Mindennapjaink része a mikrostressz

Bár a megkérdezettek több mint egynegyede (27%) napi szinten találkozik mikrostresszel, 86%-uk már kidolgozott valamilyen módszert ezek kezelésére. Az egyik leghatékonyabb ilyen módszer az én-idő megteremtése.

A válaszadók 14%-a podcastet hallgat , 23%-uk inkább sétál egyet a szabad levegőn, míg 13% Orbit rágógumit választ az ilyen pillanatokhoz.

Az óraátállítást követő esetleges negatív érzések kezelésére az Orbit az én-idő megteremtésének fontosságát hangsúlyozza. Ezek az apró, csak magunknak szánt pillanatok lehetőséget adnak arra, hogy megálljunk egy kicsit a mindennapi rohanásban, és újra egyensúlyba kerüljünk.

Laura Lipska, az Orbit Senior Portfolio & Activation Managere így fogalmazott:

„Szenvedélyesen dolgozunk azon, hogy segítsünk az embereknek megbirkózni a mindennapi mikrostresszel, és hiszünk abban, hogy egy-egy tudatosan magunkra fordított pillanatnak óriási ereje van.

Az óraátállítás miatt lerövidültek a nappalok, így minden teendő sürgetőbbnek, nyomasztóbbnak tűnhet.

Egy rágógumi elrágása ideális kísérője lehet ezeknek az én-idős pillanatoknak, és bízunk benne, hogy egyre többen veszik komolyan ezeket a lehetőségeket.”