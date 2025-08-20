Böröndi Gábor: aki most esküt tesz, a jövőért vállal felelősséget

A vezérkari főnök az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében azt mondta: államot alapítani egy nemzet történelmének legnagyobb tettei közé tartozik, de az államot megtartani, védelmezni és megújítani a mindennapok kötelessége.

2025. augusztus 20. 10:45

Aki most esküt tesz, nemcsak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállal felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért - mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson szerdán a budapesti Kossuth téren.

"Mi, katonák pedig továbbvisszük ezt a nemes küldetést. Mert a haza gondolata nem velünk született, de a szolgálat eszméje, amely a szülőföld jövőjét is jelenti, a mi kezünkben van" - emelte ki.

Hozzátette, 21. századi haditechnikával, elhivatott katonákkal, megfelelő kiképzéssel és felkészítéssel valóban ütőképessé teszik a Magyar Honvédséget.

Borítókép: Tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2025. augusztus 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

MTI