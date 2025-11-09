Az MVM Csoport és a Westinghouse szerződést kötött a magyarországi atomüzemanyag-ellátás érdekében

Szerző: mti

2025. november 9. 16:04

A magyarországi nukleáris üzemanyag-ellátás diverzifikálása érdekében november 7-én szerződést kötött az MVM Csoport és a Westinghouse Electric Company, a megállapodás értelmében az amerikai partner hosszú távú, stabil ellátást biztosít a Paksi Atomerőmű számára Európában gyártott VVER üzemanyaggal - közölte az MVM Csoport szombaton az MTI-vel.

Hozzátették, hogy a Westinghouse az engedélyezési folyamatok függvényében 2028-tól szállíthat VVER-440 üzemanyagot Magyarországra.

A közlemény idézte Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját, aki elmondta: a Paksi Atomerőmű működése ezzel a stratégiai jelentőségű lépéssel biztonságosabbá és rugalmasabbá válik.

A diverzifikált üzemanyag-beszerzés csökkenti a külső kitettségeket, kiszámíthatóságot és megfizethető energiát jelent a családok és a vállalati ügyfelek számára.

Tarik Choho, a Westinghouse nukleáris üzemanyag kereskedelemért felelős elnöke a közleményben megjegyezte, ezzel a szerződéssel elmondható, hogy mostantól Európa összes VVER-üzemeltetőjét kiszolgálják, segítve őket ellátásbiztonságuk növelésében.

Az MVM Csoport azon dolgozik, hogy Magyarország energiaellátásának stabilitását megőrizze és ellátásbiztonságát tovább fejlessze.

A Westinghouse komoly üzemanyag-gyártási és -kereskedelmi tevékenysége az MVM számára is biztosíték. A vállalat többek között cseh, szlovák, bolgár és finn atomerőművekkel is kereskedelmi kapcsolatban áll - ismertette az MVM Csoport.