Fiatalok a boldogtalanság csapdájában - mi történik a Z generációval?

Az elmúlt évtizedekben a pszichológiai kutatások rendre ugyanazt a mintázatot mutatták: az életút boldogság görbéje U alakot formáz. A fiatal felnőttek jellemzően elégedettek az életükkel, aztán a középkor környékén egyre nő az elégedetlenség, majd az idősebb korosztályokban ismét javul a lelkiállapot. Ez a minta azonban mára felborulni látszik. A legfrissebb vizsgálatok szerint a 18–24 évesek körében a boldogtalanság és a szorongás sokszor magasabb szintet mutat, mint bármely más korcsoportban. De miért éppen most és miért éppen ők?

2025. október 2. 06:33

Felborult boldogsággörbe

Amerikai és európai felmérések egyaránt azt mutatják: míg korábban a középkorúak körében volt a legalacsonyabb az élettel való elégedettség, ma a fiatalok panaszkodnak a leggyakrabban arra, hogy nem boldogok. Az Egyesült Államokban például néhány év alatt megháromszorozódott azok aránya, akik egy teljes hónapot „egy boldog nap nélkül” éltek meg. A jelenség nem csupán statisztikai érdekesség: arra figyelmeztet, hogy a fiatal generáció életkörülményei radikálisan eltérnek a korábbiakétól, és a megszokott minták már nem írják le pontosan a valóságot.

Gyerekkori sebek, amelyek velük maradnak

A mentális problémák gyakran nem a húszas években kezdődnek, hanem jóval korábban. Egy újpesti vizsgálat szerint (amelynek szomorú apropóját egy diák öngyilkossága adta) a középiskolások csaknem fele tapasztalt verbális bántalmazást, több mint ötödük fizikai vagy szexuális erőszakot, harmaduk pedig érzelmi elhanyagolást. Ezek a tapasztalatok mély nyomot hagynak, és sokszor felnőttkorban törnek felszínre depresszió, szorongás vagy önértékelési zavar formájában. Az iskolapszichológusok jelzik is: a gyerekek állapota „siralmas”, de a szakemberek túlterheltek, a segítség pedig sokszor túl későn érkezik.

Digitális túlterheltség és „analóg vágyakozás”

A fiatalok generációja „ digitális bennszülöttként ” nőtt fel, ám a közösségi média világának árnyoldalai mára világossá váltak. Az állandó összehasonlítás, az idealizált életek látványa és a mértéktelen képernyőidő fokozza a szorongást. Érdekes módon sokan éppen emiatt fordulnak nosztalgiával az analóg élmények felé: bakelit, kazetta, fényképalbum, közös offline programok. Ez nem pusztán divathóbort – sokaknak kapaszkodót jelent a túlterhelt online valóságban.

Kapunyitási pánik: minden egyszerre kellene

A huszonévesek egy másik sajátos kihívása a „kapunyitási pánik”: az az érzés, hogy rövid időn belül mindent el kell érniük – diplomát, munkát, lakást, párkapcsolatot, egzisztenciát. Ezek az elvárások összetalálkoznak a gazdasági bizonytalansággal, a lakhatási válsággal és a jövőképtelenség érzésével, így könnyen válhatnak bénító szorongássá. Nem véletlen, hogy sok fiatal a huszas évei elején éli meg élete egyik legnehezebb időszakát.

Miért nem tud lépést tartani a támogatórendszer?

A pszichológiai és egészségügyi intézmények sokszor még mindig a középkori krízisekre vannak felkészülve, miközben a fiatalok problémái más természetűek.

Az iskolapszichológusok száma nem elegendő, a várólisták hosszúak, a prevenciós programok pedig nem érnek el mindenkit. A technológiai változás gyorsaságával a hagyományos rendszerek egyszerűen nem tudnak lépést tartani.

Lehetséges kiutak

Bár a helyzet aggasztó, a szakemberek több lehetséges megoldást is felvázolnak:

Fiatalokra szabott programok – külön mentálhigiénés stratégiák, amelyek nem a felnőttek mintáira épülnek.

Iskolai és közösségi támogatás – több pszichológus, mentálhigiénés órák, biztonságos terek a beszélgetéshez.

Digitális tudatosság – a képernyőidő mérséklése, a közösségi média tudatosabb használata.

Korai felismerés – szűrőprogramok, kérdőívek, amelyek segítenek időben észrevenni a bajt.

Közösségi összefogás – szülők, tanárok, önkormányzatok és civil szervezetek együttműködése.

Nem reménytelen a helyzet, de lépni kell!

A fiatalok boldogtalansága nem divathullám, hanem valódi társadalmi válságjelenség, ugyanakkor az újabb erőfeszítések – kutatások, programok, társadalmi figyelem – már felvillantják a lehetséges megoldásokat. De ezek a megoldások csak akkor lehetnek igazán hatékonyak, ha a fiatalok valós életkörülményeihez, a digitális világ ökológiájához és a mai pszichés kihívásokhoz igazítjuk őket, illetve ha a társadalom és a politika, az oktatási rendszer, az egészségügy és a közösségi intézmények összehangoltan, egyesített erővel lépnek fel.

Hojdák Gergely

Gondola