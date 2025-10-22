Hölvényi György: Kötelességünk fölszólalni a vallásüldözés minden formája ellen!

Szerző: Facebook/Hölvényi György

2025. október 22.

Az Európai Uniónak hűnek kell maradnia alapvető céljaihoz és értékeihez: minden rendelkezésére álló eszközzel védenie kell a vallásszabadságot – szögezte le Hölvényi György, a KDNP EP-képviselője közösségi oldalán, annak kapcsán, hogy az Európai Parlament Patrióta frakciójának vallásszabadságért felelős munkacsoportja kedden meghallgatta Muriel Sáenz és Martha Patricia Molina nicaraguai jogvédőket, akik beszámoltak a keresztény közösségek drámai helyzetéről hazájukban.

A nicaraguai rezsim – különösen a 2018-as tüntetések óta – rendszerszintű nyomást gyakorol az egyházakra. Több mint kétszáz papot és száz apácát börtönöztek be vagy kényszerítettek száműzetésbe, templomokat és egyházi intézményeket zártak be.

Megdöbbentő, hogy a legfrissebb adatok szerint közel ezer támadás érte a katolikus egyházat, és több tízezer vallási eseményt – köztük miséket és körmeneteket – tiltottak be.

Mi, közép-európai emberek jól ismerjük mit jelent, amikor az állam ellehetetleníti a szabad vallásgyakorlást, ezért nekünk külön kötelességünk fölszólalni a vallásüldözés minden formája ellen – írta a kereszténydemokrata politikus. Hangsúlyozta: az Európai Uniónak hűnek kell maradnia alapvető céljaihoz és értékeihez: minden rendelkezésére álló eszközzel védenie kell a vallásszabadságot – Nicaraguában és a világ bármely pontján.