Október 23-i boltzár és a hosszú hétvége rendje

Szerző: Gondola.hu

2025. október 22. 16:35

Az idei október 23-a, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója csütörtökre esik, így négynapos hosszú hétvége vár a legtöbb munkavállalóra. A nemzeti ünnepen teljes boltzár lesz érvényben, de a többi napon már nyitva lesznek az üzletek – péntektől szombati menetrend szerint.

Teljes zárás október 23-án

A kereskedelmi törvény értelmében október 23-án a nagyobb áruházláncok, diszkontok, hipermarketek és szupermarketek zárva tartanak. A bevásárlóközpontok üzletei szintén jellemzően zárva lesznek, ugyanakkor a mozik, éttermek, kávézók és más szabadidős szolgáltatások fogadják a vendégeket. A nagybani és városi piacok többsége sem nyit ki, bár kisebb helyi piacok esetében lehetnek kivételek.

Hol lehet mégis vásárolni?

A boltzár ellenére több típusú üzlet és szolgáltatás elérhető lesz:

Benzinkutak boltjai – a legtöbb helyen nyitva tartanak;

Ügyeletes gyógyszertárak – az elérhetőség településenként megtalálható az OGYÉI oldalán;

Nonstop boltok és franchise üzletek (CBA, Coop, Reál) – egyes helyeken önálló döntés alapján kinyithatnak;

Kis családi üzletek , ahol a tulajdonos maga dolgozik;

Virágboltok, újságosok, trafikok, édességboltok ;

Vendéglátó- és szórakozóhelyek ;

Online házhoz szállítás – a Foodora Market és a Wolt Market szolgáltatásai elérhetők lesznek.

Fokozatos visszatérés a megszokott nyitvatartáshoz

Pénteken, október 24-én – bár ez is pihenőnap – már megnyitnak a nagyobb üzletek, szombati nyitvatartás szerint. A hétvégén (október 25–26.) a megszokott szombati és vasárnapi menetrend lép életbe. Az üzletek pontos nyitvatartása helyenként eltérhet, ezért érdemes előre ellenőrizni a boltok weboldalait vagy keresőit.

Posták és közszolgáltatások

A posták október 23-án zárva lesznek, 24-én és 25-én pedig szombati (pihenőnapi) munkarend szerint működnek.

A nagyobb városokban és Budapesten kerületenként legalább egy posta hosszabb ideig nyitva tart.

A 15 ezer fő feletti településeken legalább egy posta korlátozottan működik.

A kisebb településeken rövidített nyitvatartásra lehet számítani.

A hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik, így október 23-án is elviszik a szemetet az érintett területekről.

A tömegközlekedés az ünnepnapon ünnepi menetrend szerint jár, a hosszú hétvége további napjain pedig szombati, illetve vasárnapi rend érvényesül.