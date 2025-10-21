Orosz külügyminiszter-helyettes cáfolta a Lavrov-Rubio-találkozó elhalasztásáról szóló híreket

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Moszkva szerint „lehetetlen felfüggeszteni azt, ami soha nem is volt megbeszélve” – reagált Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a nyugati sajtóban megjelent hírekre, miszerint elhalasztották volna Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter tervezett találkozóját.

Rjabkov hangsúlyozta: a hír nem felel meg a valóságnak, mivel semmilyen konkrét megállapodás nem született a két politikus találkozójáról. „Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy lehetetlen elhalasztani azt, ami nem is volt előzetesen egyeztetve. Biztos vagyok benne, hogy továbbra is olyan helyzettel kell majd szembenéznünk, amikor különböző – elsősorban nyugati – médiumok alaptalan, kitalált történeteket közölnek, hogy címlapra kerüljenek, találgatásokat keltsenek, és mindezt a saját narratívájuknak megfelelően értelmezzék” – fogalmazott a diplomata.

A CNN korábban Fehér Házbeli forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Lavrov és Rubio közötti találkozót „egyelőre felfüggesztették”. Moszkva ezt most határozottan cáfolta.

Főképen: Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Fotó: TASS