Brüsszel akadályozná a Putyin-Trump-csúcstalálkozót Budapesten - újabb szankciócsomag készül az EU-ban

2025. október 21. 17:06

Az Izvesztyija értesülései szerint az Európai Unió fokozza erőfeszítéseit, hogy megnehezítse a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozó előkészületeit. Miközben Washington enyhítette Moszkvával szembeni retorikáját, Brüsszel a 19. szankciócsomag bevezetéséről tárgyal, és negatív hangulatot próbál kelteni a budapesti találkozó előtt.

Folyamatban vannak az előkészületek Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozójára, amelynek a magyar főváros, Budapest adna otthont – írja az Izvesztyija . Az orosz lap szerint Washingtonban a két vezető október 16-i telefonbeszélgetése után érezhetően enyhült a Moszkvával szembeni hangnem, ezzel szemben Brüsszel továbbra is a feszültség fokozására törekszik.

Konstantin Koszacsov, az orosz Szövetségi Tanács alelnöke a lapnak úgy fogalmazott: az Európai Unió a következő napokban fokozni fogja azokat a lépéseket, amelyek célja a lehetséges orosz–amerikai megegyezés megakadályozása. Az EU külügyminiszterei közben a 19. szankciócsomag előkészítésén dolgoznak.

Korábban az Egyesült Államok keményebb álláspontot képviselt Oroszországgal szemben, amit Brüsszel üdvözölt. Trump az ENSZ közgyűlésén még arról beszélt, hogy Ukrajna visszaszerezheti elvesztett területeit, és szó volt arról is, hogy Washington Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákat biztosítana Kijevnek. A hangnem azonban megváltozott a Putyin-Trump telefonbeszélgetést követően, amelynek eredményeként az amerikai elnök végül nem hagyta jóvá a rakéták szállítását.

„Az, hogy Trump nem ad Tomahawkokat Zelenszkijnek, pozitív jel – talán új irányba kezd fordulni”

- mondta Jeremy Kuzmarov amerikai politológus.

A változó amerikai hozzáállás ugyanakkor aggodalmat kelt Brüsszelben. Saeed Khan, a detroiti Wayne State University professzora szerint az EU vezetői tartanak Trump kiszámíthatatlanságától, és igyekeznek egységes nyugati fellépést biztosítani.

Peter Kuznik, a Washingtoni Amerikai Egyetem Nukleáris Tanulmányok Intézetének igazgatója úgy véli, az európai NATO-tagországok egyre kétségbeesettebben próbálják visszaterelni Trumpot a „háborúpárti táborba”, a készülő új szankciókat pedig kifejezetten a budapesti csúcstalálkozó légkörének gyengítésére szánják.

Oleg Karpovics, az Orosz Diplomáciai Akadémia rektorhelyettese szerint viszont Trump továbbra is a diplomáciai rendezésben érdekelt.

„Ez illeszkedik az amerikai elnök pragmatikus megközelítéséhez, aki a világ első számú béketeremtőjeként kívánja megerősíteni a pozícióját”

– fogalmazott.

