A Kossuth téri sortűz áldozatairól emlékeztek meg Budapesten

Szerző: MTI

2025. október 25. 13:54

Brutális sortüzet zúdítottak a magyarokra a kommunisták 1956. október 25-én a Kossuth téren. Egyértelműen azóta sem tisztázták a történészek, ki lőtt, mennyi volt a tényleges áldozat. Ma sem beszélt erről a szónok.

A kommunisták soha nem akartak jóban lenni a magyar emberekkel, ahogy a nyilaskeresztesek sem, sőt általában a kifelé kacsintó hazai politikusaink és politikai erőink egyike sem - mondta Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese a Kossuth téri sortűz áldozatairól tartott szombati megemlékezésen, a Kossuth téri emlékhelyen.

Hozzáfűzte: ezeket a politikusokat a nagy eszmék megvalósításában és a világmegváltó törekvéseik útjában általában csak zavarták a magyar emberek.

Október 25-ében sűrűsödik össze az, amit a mi kommunistáink gondoltak és gondolnak rólunk: egy jól átlátható, szimbolikus térre összegyülekező vagy éppen összetömörített, békés emberek lemészárlása. "Olyan embereké, akik ugyan békések, nincsenek felfegyverezve, de világosan tudják, hogy mit akarnak és mit nem akarnak" - emelte ki Máthé Áron. Hozzátette: tudták, hogy nem akarnak idegen megszállás alatt élni.

"Magyar történelmünkben számos tragikus eseményre emlékezhetünk. (...) Október 25-ére azonban azért kell emlékezni, mert világosan megmutatja a különbséget, hogy ki hol állt a 20. század második felének magyar történelmében" - hangsúlyozta.

A Kossuth téren 1956. október 25-én eldördült sortűzben meggyilkolt és megsebesített áldozatokról emlékezve koszorút helyezett el az emlékhelyen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Sömjéni László Géza, a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke és Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.

Főképen: Budapest, 2025. október 25. Félárbócra engedeik a nemzeti lobogót az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak emlékére az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2025. október 25-én. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka