Fontos különbségek

Szerző: Molnár Judit

2025. október 25. 08:08

Magyar Péter kis szuverenitásról akart lemondani, Orbán Viktor szerint pedig „a magyar az a nép, amely nem adja fel önmagát”, tovább a legfontosabb neki a szabadság és a béke.

Azonnal érthető lesz, mért kívánkozik ezt az írást egy augusztus végi műsorral kezdeni. Émelyítő volt ugyanis, amikor a volt MDF-es Gémesi György a túloldali tévében így fordult oda a mellette ülő Lendvai Ildikóhoz: „én rendszerváltó párt tagja voltam, mi ellenfelek voltunk. Gyűlöltük mi egymást, Ildikó?” (Választ persze nem kapott.) Azért kell ezt felidéznem, mert képes volt így folytatni: „Magyar Péter aug. 20-i beszéde összefogott programbeszéd volt, miközben a kormánytagok beszédei lementek a gödörbe. Látok esélyt a változásra.”

Erre erősített rá október 21-én a Magyarért rajongó Rangos Katalin, aki szerint Hadházy eltökélten dolgozik (sic), Bódis („Csipkejózsika”) 20 éve a legtisztességesebben (sic!) dolgozik.” Ezt éppen akkor mondta, amikor egy Tisza-sziget feloszlatta magát. Ezen idézeteket egészítette ki Magyar Péter egyik bejegyzése: „a rettegő (sic!) hatalom több ezer gyermeket és külföldi honfitársunkat szállította a fővárosba, hogy elkerülje a holnapi (okt. 23.) lebőgést. Sokan közülük azt sem tudják, milyen rendezvényre hozták őket.” Üzenem ENNEK a rettegőnek, hogy nagyon jó lenne, ha az anyaországi mai fiatalok olyan magas szinten ismernék, mi is történt ’56-ban, mint ezek a kinti ifjak!

És megkérdezném The Man-t, hogy ő vajon mit mesélt erről a saját gyerekeinek. De felhívom a figyelmét arra is, milyen sok fiatal volt az idei Békemeneten, akiket Orbán Viktor külön megkért, hogy legyenek ők a ma hősei. Ezen túlmenően olyan dologra is felhívom a figyelmét, ami neki sosem jutna eszébe. A miniszterelnök ugyanis már a beszéde elején köszönetet mondott a Békemenet résztvevőinek: „képesek voltatok 16 évig kormányon tartani Európa egyetlen keresztény és nemzeti kormányát, képesek voltatok megtartani az ország határait, képesek voltatok megvédeni az országot a Teremtés törvényeivel szembeni erőkkel.”Ez a legnagyobb különbség kormányfőnk és az önimádó figura között. Előbbi a saját munkájának (elgondolásai és irányítása révén) sikerét a hazaszerető embereknek tulajdonítja, utóbbi magát szokta a középpontba állítani.

Mindezekről az aktuális témákról a miniszterelnök beszélgetéseket is szorgalmaz az ellenzéki szavazókkal, hogy világosan lássák a helyzetet. Sajnos azonban, amíg itthon ünnepi beszédét tartotta, az EU-ban ezt kihasználták: újabb oroszellenes szankciókat fogadtak el, valamint ismét a háborúpártiság győzött.

Szeretném remélni, hogy ezekkel a szembeállításokkal egyre többen meglátják az alapvető különbségeket…