Orbán Viktor: Nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért

Szerző: MTI

2025. október 23. 16:54

Orbán Viktor azt mondta, "most erős és szuverén nemzet vagyunk, amelynek méltósága van, amely megőrzi magát és a jövőjét, hiába rikoltozzák az árulók, hogy Szlava Ukraini". Mi csak annyit válaszolunk: dicsőség Magyarországnak! - hangoztatta a kormányfő.

Nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért - jelentette ki a miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján tartott ünnepi megemlékezésen csütörtökön Budapesten.

Kiemelte: "aki nemet mond a háborúra, az velünk van. Aki magyar, az békét akar. Aki magyar, az élni akar. Nem adjuk a pénzünket, nem adjuk át a fegyvereinket, nem megyünk háborúba, és nem fogunk meghalni Ukrajnáért, de élni fogunk Magyarországért".

Kép: A drónnal készült képen a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt