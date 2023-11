Választási törvények módosításáról tárgyal a parlament

2023. november 30. 07:34

Rendkívüli ülést tart a kormánypárti képviselők kezdeményezésére csütörtökön az Országgyűlés, amely egyebek mellett egyes választási törvények módosítását is megtárgyalja.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 12 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.



Vita lesz az Állami Számvevőszék 2022-es szakmai tevékenységéről, az intézmény működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolóról és az annak elfogadását javasló országgyűlési határozati javaslatról.



Tárgyalja az Országgyűlés Mi Hazánk képviselői által benyújtott két, a választásokkal kapcsolatos előterjesztést is.



"Az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tárgyú törvények módosításáról" szóló javaslat alapján már a jövő évi önkormányzati választáson visszatérnének Budapesten a 2014 előtti szabályozáshoz, és nem a kerületi polgármesterek kerülnének be a Fővárosi Közgyűlésbe, hanem 32, listán választott képviselő.



Az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tételéről szóló határozati javaslattal az Országgyűlés felkérné a kormányt, hogy 2024. január 31-ig nyújtson be törvényjavaslatot, amelyben biztosítja, hogy a parlamenti választásokon a jelölőszervezetek listán elért eredményük arányában kapjanak mandátumot úgy, hogy az elnyert helyeik számát csökkentik az egyéni jelöltek mandátumainak számával.



MTI