Lemondott a képviselőségről az USA-Kongresszus alsóházának leváltott elnöke

2023. december 6. 21:49

Lemondott képviselői mandátumáról Kevin McCarthy az amerikai képviselőház volt republikánus elnöke, akit októberben távolítottak el hivatalából.

A kaliforniai republikánus politikus a The Wall Street Journal napilap hasábjain jelentette be, hogy az év végén távozik a törvényhozásból. Úgy fogalmazott, hogy az év végét követően "Amerikát új módokon fogja szolgálni", és azt ígérte, hogy tapasztalatát vezetők fiatal generációjának támogatására használja majd, mert a Republikánus Párt minden nap bővül.



Kevin McCarthy-t októberben egy, a teljesítményével elégedetlen floridai párttársa, Matt Gaetz indítványára távolították el a képviselőházi elnök székéből.



Távozásával további eggyel csökken a szűk republikánus többség az alsóházban, ahol így 220 republikánus és 213 demokrata ül majd, miközben két hely üres.



Kevin McCarthy-t januárban hosszas politikai csata után, 15 szavazási fordulót követően tudták megválasztani házelnökké, és csak annak árán, hogy beleegyezett a pozícióval járó jogok csökkentésébe, illetve lehetővé tette, hogy a képviselőházi elnöki tisztségről való elmozdítási eljárás megindítását már egyetlen képviselő kezdeményezhesse.



A republikánusok többsége múlt héten is csökkent, amikor a képviselők kétharmados többséggel megszavazták George Santos, New York-i republikánus képviselő kizárását a törvényhozásból. A politikus pénzügyi visszaélések vádjával áll a közeljövőben bíróság elé, emellett kiderült róla, hogy a múltjáról valótlanságokat állított tavalyi választási kampányában.



New York állam demokrata kormányzója, Kathy Hochul gyorsan lépett és február közepére tűzte ki az időközi választást, George Santos utódjának megválasztására.



Kevin McCarthy utódja szintén választáson dől majd el Kalifornia államban, ahol a szintén demokrata kormányzónak Gavin Newsomnak kell meghatároznia az időközi választás időpontját.



MTI