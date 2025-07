Akciórendezők diplomáztak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen

2025. július 6. 09:03

Lezárult az első hallgatók képzése a second unit rendező szakon aSzínház- és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetében - közölte az intézmény szombaton az MTI-vel.

Az egyéves mesterkurzus a Balázs Béla-díjas operatőr, Gulyás Buda, valamint az idén Mozgókép Életműdíjjal kitüntetett kaszkadőrszakértő, Piroch Gábor szakmai irányításával tavaly indult el - emlékeztettek a közleményben.

Felidézték: a képzésre sokszoros túljelentkezés mellett kilenc fiatalt vettek fel, akik idén szeptemberben mutatják be vizsga- és diplomafilmjeiket.

A tájékoztatóban kiemelték: a szak végzősei változatos műfajokban, a vizuális történetmesélés széles tárházát bemutató és látványos filmtechnikai megoldásokat kidomborító rövidfilmekkel mutatkoznak be.

Csillag Manó diplomamunkája egy online zaklatás témájával foglalkozó thriller, ami az abúzus áldozatává vált lányán segíteni akaró apa történetét bontja ki.

Dóczé Péter a magyar pusztában játszódó akciódús vámpírtörténetet vitt vászonra.

Gajdics Dávid és Mezei Áron közös filmje egy posztapokaliptikus világban játszódik, ahol a gyógyszereket szállító ellenállókra gyilkos drónok vadásznak.

Géczy Dávid a neo-noir és a grindhouse-filmek világából inspirálódva, azokat újrateremtve alkotta meg filmjében a rendszerváltáskori Budapestet.

Fekete Gergő diplomamunkája egy szürreális világban kibontakozó akciófilm, ahol mindaz, ami a képzeletben megtörténhet, a valóságban is megtörténik.

Nagyistók Edit az online kihívásokról készített feszült szocio-thrillert.

Tasi Tibor filmje egy illegális fogadásokból élő ketrecharcos történetét örökítette meg, aki élete egyik legfontosabb meccsén váratlan kihívással szembesül.

Varga Sebastien etűdje egy raliversenyző páros világába kalauzol el, akikkel a száguldás élménye élhető át.

"A képzésnek köszönhetően olyan szakemberekkel gazdagodik a hazai filmszakma, akik képesek lesznek tévéfilmek, kis-és nagyjátékfilmek akciójeleneteinek megrendezésére, illetve second unit rendezőként segítik a film rendezőjét az egységes és teljes filmélmény megteremtésében" idézték a közleményben Gulyás Budát, a second unit rendező szak vezető tanárát, aki korábban olyan filmekben látott el second unit rendezői, valamint operatőri feladatokat, mint a Kincsem, a Szabadság, szerelem és a Válaszcsapás című sorozat.

A szakember hozzátette, hogy a képzés során kiemelt hangsúlyt fektettek a mozgóképes készségek magas szintű elsajátítására, valamint azok professzionális alkalmazására a forgatókönyv fejlesztésétől kezdve a végső kópia elkészítéséig. Ennek köszönhetően a végzősök a hollywoodi szuperprodukciók kiszolgálásában éppúgy helyt tudnak majd állni, mint a nagyszabású hazai filmek elkészítésében - olvasható a tájékoztatásban.

A szak hallgatói széleskörű elméleti és gyakorlati képzésben részesültek egyetemi mesterképzés keretében, aminek köszönhetően szert tettek operatőri és VFX alapismeretekre, megismerték a forgatókönyv vizuális megtervezésének menetét, a logisztikai kihívások kezelését, valamint az akciórendezés folyamatát, a technikák készségszintű alkalmazását gyalogos, lovas, motoros, vagy éppen autós jelenetek felvételekor.

Gulyás Buda hozzáfűzte, hogy a végzőseik ugyanolyan szaktudással kell, hogy rendelkezzenek, mint a rendező szakon diplomázók, hiszen abban a stílusban kell a maguk részét elkészíteniük, ahogy azt a főstáb rendezőjének elképzelései megkövetelik.

A képzés tananyagának összeállításakor törekedtek is arra, hogy ezt a stílusolvasást, stílusérzékenységet megtanítsák a diákjainak, amihez a részükről átgondolt, tudatos szakmai alázatra is szükség volt, illetve lesz is majd mindig a szakmájukban - írták a tájékoztatóban.

A szakvezetés oktatói munkájában Gulyás Buda mellett fontos feladatot kapott a kaszkadőrfeladatok alkalmazásához Piroch Gábor, aki többek közt olyan hollywoodi és magyar filmekben bizonyította rátermettségét kaszkadőrként, illetve kaszkadőrszakértőként, mint a Szabadság, szerelem, a Titanic, a Terminátor 3. - A gépek lázadása, a Szárnyas fejvadász 2049, vagy a Kincsem - áll a közleményben.

mti