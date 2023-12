Lemondott a Pennsylvaniai Egyetem rektora – félresiklott nyilatkozata miatt

2023. december 10. 21:14

Lemondott rektori tisztségéről Liz Magill, az Egyesült Államok egyik kiemelkedő felsőoktatási intézményének, a Pennsylvaniai Egyetemnek (University of Pennsylvania) a vezetője az egyetemi antiszemitizmusról szóló keddi kongresszusi meghallgatás nyomán.

Az egyetemi vezetésben a nagy anyagi támogatók is változást sürgettek, ezért a rektort követően helyi idő szerint szombaton késő este bejelentette távozását az elit Ivy League-hez tartozó Pennsylvaniai Egyetem kuratóriumának elnöke, Scott Bok is, aki hosszú időn keresztül védelmébe vette a rektort. A kuratóriumi elnök a testület szombat estig tartó tanácskozása után azonnal közölte távozását.



Liz Magill rektor lemondásának közvetlen előzménye, hogy kedden két másik Ivy League-egyetem, a Harvard és az MIT vezetőivel közösen vett részt a kongresszusi alsóház felsőoktatási antiszemitizmust vizsgáló testületének ülésén, ami után komoly kritikák kereszttüzébe került mindhárom rektor, amiért vonakodott határozottan antiszemitizmusként elítélni az intézményeikben szervezett Izrael- és zsidóellenes tüntetéseken elhangzott kijelentéseket.



A Pennsylvaniai Egyetem rektorának szavai különösen hangos bírálatokat váltottak ki. A felsőoktatási vezető Elise Stefanik republikánus kongresszusi képviselő kérdésére azt fejtette ki, a körülményektől függ, hogy "zsidók ellen népirtásra felszólító" mondatok megsértik-e az egyetem viselkedési szabályzatát.



Liz Magill a közlemény szerint megtarthatja állását az egyetemen, amelynek jogi karán oktatóként folytathatja pályáját.



Vasárnap egy interjúban a Harvard antiszemitizmus bizottságának tagja, egy rabbi jelentette be távozását a testületből. David Wolpe a Fox News hírtelevízióval közölte, hogy egyetemének rektora, Claudine Gay a törvényhozás előtt elmondott szavai szolgáltattak indokot, amelyek nyomán lehetetlennek látja a szükséges működési reformok végrehajtását.



Az október 7-én izraeli civilek ellen végrehajtott Hamász-terrortámadásra adott izraeli válaszcsapások tiltakozási hullámot váltottak ki a nyugati világ több nagyvárosában, valamint az amerikai egyetemeken, helyenként nyíltan zsidóellenes megnyilvánulásokkal. Ezek vizsgálatára alakult a törvényhozás alsóházában bizottság a közelmúltban.



MTI