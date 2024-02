Fidesz: Zsarolja Borbély Lénárd polgármester a csepeli képviselőket

2024. február 21. 13:43

A Fidesz csepeli szervezete törvénytelen "maffiamódszernek" tartja, hogy a csepeli költségvetés tárgyalása és elfogadása kapcsán Borbély Lénárd kerületi polgármester zsarolja, fenyegeti a képviselőket.

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: Borbély Lénárd polgármester Vincze Anikó jegyzőn keresztül, egy "jogi köntösbe bújtatott csűrés-csavarással" nem akarja engedni, hogy a képviselő-testület napirendre vegye és megtárgyalja a Fidesz-KDNP alternatív önkormányzati költségvetését.



Borbély Lénárd hivatalos polgármesteri levélben úgy zsarolja és fenyegeti meg a képviselőket, hogy ellenük uszítja, hergeli "a csepeli oktatási, rendvédelmi és civil szervezeteket, egyesületeket és egyházakat". Azt hazudja, ha nem az ő költségvetését fogadják el, akkor ezek a szervezetek nem kapnak pénzt, és a képviselő-testületi ülésen való részvételre buzdítja őket - olvasható.



A csepeli Fidesz visszautasítja, "jogi, erkölcsi és politikai szempontból is a közéletet mérgezőnek, törvénytelen maffiamódszernek" tartja, hogy a csepeli költségvetés tárgyalása és elfogadása kapcsán Borbély Lénárd polgármester "zsarolja, fenyegeti" a képviselőket és a vele egyet nem értők ellen "uszítja, hergeli, illetve nyomásgyakorlásra és botránykeltésre szervezi a (ál)civileket".



A szervezet szerint Vincze Anikó jegyző meg akarja akadályozni a képviselők törvényes joggyakorlását, el akarja vonni a képviselők szabad véleménynyilvánítási, javaslattételi és döntéshozatali jogát.



Mindezek miatt felszólítják Borbély Lénárd polgármestert és Vincze Anikó jegyzőt a "törvénytelenség megszüntetésére, a demokratikus és jogszerű önkormányzati működés biztosítására".



A Fidesz csepeli szervezete közölte: továbbra is fenntarják az alternatív költségvetési javaslatukat, amely "biztosítja és garantálja az önkormányzati kötelező és nélkülözhetetlen feladatok teljes körű ellátásához szükséges személyi és dologi kiadásokat, megállítja és megakadályozza, hogy Borbély Lénárd korlátlan, ellenőrizetlen és korrupciógyanús módon herdálja el a csepeliek közös adóforintjait".



A javaslatuk - írták - megakadályozza a pénzszórást, hogy egy úgynevezett "kampányköltségvetésben" Borbély Lénárdék közpénzt mentsenek ki önmaguknak és kiszolgálóiknak az önkormányzati cégeken és az álcivil szervezeteken keresztül, valamint a tervezet szabad döntési lehetőséget biztosít a nem kötelező feladatok felvállalásában nemcsak a jelenlegi, de az újonnan megválasztandó képviselő-testületnek is.



