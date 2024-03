Tűz Gyöngyösön

2024. február 29. 21:54

Egy szoba teljesen, egy másik pedig részlegesen kiégett egy társasházi lakásban Gyöngyösön, a tűzeset miatt 24 embernek kellett ideiglenesen elhagynia otthonát - közölte a katasztrófavédelem csütörtök este a honlapján.

Azt írták, a tűz a konyhára is átterjedt, a többi helyiség pedig megtelt füsttel. Más lakásokat nem érintettek a lángok, amelyeket a tűzoltók megfékeztek.



A társasházat a tűz miatt kiürítették.

MTI

Gyöngyösön sok tűz volt az eltelt évszázadokban. Az utolsó nagy tűz az első világháború idejében egy mosodából kicsapó láng miatt sok kárt okozott a barokk városnak: akkor látogatott az utolsó magyar király, IV. Károly a mátraaljai nagy múltú településre - évszázadokkal korábban Mátyás király is többször meglátogatta az akkor gótikus templommal is büszkélkedő várost. A Szent Korona többször hált Gyöngyösön az Almási család ma is meglévő házában.

Gondola

MTI, Gondola