Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál

2024. május 4. 10:20

Május 12-én, vasárnap rendezik meg a 19. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivált; az eseménynek az ELTE ad otthont, a Gömb aulában kaptak helyet a kiállítók és a programok. A rendezvényhez kapcsolódva már péntektől városszerte programokkal várják az érdeklődőket.

A május 12-én 10-től 17 óráig tartó rendezvényen a hazai kiadókon, alkotókon kívül hat külföldi alkotó is részt vesz. Maria és Ileana Surducan Romániából, Valentina Romeo Olaszországból, Michal Sledzinski Lengyelországból, Vinz Schwarzbauer Ausztriából, Dalibor Talajic Marvel-rajzoló pedig Horvátországból érkezik - olvasható a Móra Kiadó MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint kiemelik, az érdeklődők akár az egész hétvégét a képregényeknek szentelhetik, hiszen már péntektől lesznek programok városszerte. Május 10-én nyílik meg a tavalyi Alfabéta és Korcsmáros Pál-díjas alkotók kiállítása a Restro Puskinban, és aznap tart workshopot Val Romeo is az Olasz Intézetben.



Május 11-én szombaton délelőtt a Román Kulturális Intézetben lesz a Surducan nővérek bemutatója, délután a Lengyel Intézetben pedig Michal Sledzinskivel lehet találkozni. Ugyancsak szombaton képregény-konferencia lesz a Francia Intézetben, az ott látható afrikai kiállításhoz kapcsolódva.



Vasárnap az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Gömb aulájában beszélgetéseket szerveznek a külföldi vendégekkel, a pályakezdő pályázat nyerteseivel és a kiemelt újdonságok alkotóival. A szervezők számos interaktív, elsősorban gyerekeknek szóló programmal is készülnek. Kiállítási anyagok, óriásszobrok és cosplayerek várják a látogatókat, valamint átadják az idei képregénydíjakat is. Az év elején elhunyt Futaki Attila nemzetközi hírű képregényrajzolóról is megemlékeznek, akit többet között a Percy Jackson képregénysorozat illusztrátoraként ismerhet a közönség.



A közleményben kiemelik, hogy a Móra Kiadó standjánál található meg az Asterix és Ideafix képregénysorozat. A magyarul frissen megjelent 39. részben Asterix és Obelix a "vadkeletet" járja meg. A behavazott sztyeppék veszélyeivel néznek farkasszemet, hogy megvédjék az ott élőket és totemállatukat, a griffet a hódítókkal szemben - olvasható a közleményben.



A Magyar Képregény Szövetség, a Kilencedik Művészet Alapítvány és a V26 Képregénybolt idei képregényfesztiváljáról további információ a https://www.facebook.com/events/406371352133051 linken érhető el.

mti