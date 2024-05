Csepeli Fidesz: Borbély Lénárd polgármester végleg lelepleződött

2024. május 29. 18:08

A Fidesz csepeli szervezete szerint Borbély Lénárd, Csepel polgármestere "végleg lelepleződött": pártot alapított a Fidesz ellenében.

A Fidesz XXI. kerületi szervezete az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: Borbély Lénárd "a Soros-médiában már évek óta a Fideszt és annak ötször megválasztott alelnökét lejárató hazugságokat terjesztett, és álcivil, áljobboldali szervezettel indult a választáson".



"A dollárbaloldallal választási szövetséget kötve, Gyurcsányékkal közösen szavazták meg és nyúlták le az önkormányzati költségvetést, s a végén a Fidesszel szemben most megalakította saját politikai pártját is" - fogalmaztak.



A pártszervezet szerint mindennek az a célja, hogy megbontsa a csepeli polgári oldal egységét, a Fidesz szavazóit és meggyengítse a "bajtársi szövetséget".



"Ez most, amikor a választás tétje a háború vagy béke, különösen aljas és veszélyes árulás Borbély Lénárd részéről" - hangsúlyozták. Arra hívták fel a választók figyelmét, hogy "ne hagyják magukat átverni". Csak a Fidesz akarja és képes megvédeni a békét és a magyar családok biztonságát - emelték ki.



Közölték: Brüsszelben és Csepelen is változásra van szükség. A választókat arra kérték, hogy június 9-én álljanak ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett, és csak a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazzanak.



mti